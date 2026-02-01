Cardiólogos advierten que "un chequeo cardiovascular a tiempo puede salvar vidas"

Con el objetivo de prevenir patologías de alto riesgo, especialistas en el estado Anzoátegui consideran que evaluaciones tempranas pueden detectar a tiempo "enfermedades silenciosas" que afectan el corazón y el sistema circulatorio antes de que presenten síntomas graves.

​El Dr. Pedro Lovaglio, cardiólogo hemodinamista, subrayó la importancia de la medicina preventiva. Citado en una nota de prensa, sostuvo que "estas enfermedades, al ser silenciosas y no mostrar síntomas fácilmente identificables, son sumamente peligrosas. Actualmente, representan la primera causa de muerte en el mundo; por ello, un chequeo a tiempo marca la diferencia entre la vida y la muerte".

​A juicio del especialista, una evaluación periódica con internistas o cardiólogos es la herramienta más eficaz para evitar accidentes cerebrovasculares o infartos. "La recomendación médica es clara: realizarse un perfil cardiovascular al menos una vez al año, especialmente en pacientes con factores de riesgo o antecedentes familiares", dijo.

​El Dr. Lovaglio enfatizó que la supervisión médica constante es fundamental para detectar cualquier alteración hemodinámica que pueda comprometer la salud del paciente a largo plazo.

Informó que el próximo 20 de febrero de 2026, la Unidad Cardiológica Sagrada Familia, ubicada en la Policlínica San José de Puerto La Cruz, realizará una jornada. Debido al carácter especializado de los estudios, los cupos serán limitados.

Puerto La Cruz / Redacción web