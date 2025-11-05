Cardenales superó a Caribes con una exhibición de poder (+Fotos)

Hasta cuatro vuelacercas despachó Cardenales de Lara en la jornada del martes de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), en la que dio cuenta 11-4 de Caribes de Anzoátegui en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.

Los crepusculares bombardearon al bullpen de La Tribu, que comenzó a trabajar en el sexto capítulo luego de una gran apertura del dominicano Harol González, quien en cinco episodios apenas permitió un inatrapable. Entre Ángel Cuenca, Loiger Padrón (derrotado) y Diego Moreno toleraron las 11 rayitas de los pájaros rojos, que vinieron de atrás en el marcador.

El conjunto aborigen cayó al séptimo puesto de la tabla clasificatoria con marca de siete lauros y nueve caídas, mientras que Cardenales ahora es quinto con 8-9. Este miércoles ambas novenas se enfrentarán nuevamente y el duelo de abridores será entre Álex Valverde (Caribes) y Cleiverth Pérez (Cardenales).

Salida desperdiciada

En los primeros cinco episodios parecía que iba a ser una noche de celebración para los locales, pues ya en el segundo capítulo estaban ganando 4-0. Herlis Rodríguez remolcó la primera rayita del encuentro en el primer inning y en el acto siguiente Hernán Pérez conectó un cuadrangular de tres carreras para darle tranquilidad al abridor González.

El serpentinero quisqueyano se mostró dominante desde el morrito y la toletería crepuscular solo pudo embasar a un hombre con imparable en cinco entradas. Pese al notable rendimiento, el mánager Asdrúbal Cabrera decidió dar por terminada su labor y en el sexto episodio le entregó la bola a Ángel Cuenca.

Rafael Ortega es un jardinero de Cardenales de Lara

Los primeros dos hombres que enfrentó el relevista derecho se le embasaron (uno por sencillo y otro por boleto), pero luego retiró a Ildemaro Vargas y a Rafael "Balita" Ortega, por lo que parecía salir del atolladero. No obstante, recibió dos imparables consecutivos para que subieran al marcador las primeras dos anotaciones de la visita.

Loiger Padrón sin control

Cabrera sacó a Cuenca y le entregó la responsabilidad a Loiger Padrón, que le propinó un pelotazo a Everson Pereira para llenar las almohadillas y que llegara el protagonista de la noche, Luisangel Acuña. El grandeliga de los Mets de Nueva York desapareció la bola por el jardín izquierdo para darle vuelta a la pizarra 6-4.

La ofensiva aborigen, que tuvo como destacado al debutante Gabriel González al irse de 4-4, no pudo devolver el daño al cuerpo de relevistas de los pájaros rojos, que estuvieron herméticos para asegurar el triunfo.

Luisangel Acuña (centro) fue una de las figuras ofensivas de las aves larenses

Por si fuera poco, en el noveno episodio Diego Moreno permitió jonrones de Alí Sánchez, Jeferson Quero y Yonny Hernández para que la visita tomara una amplia ventaja que Caribes no pudo recortar y terminara con la conquista, que fue a la cuenta del serpentinero Robinson Hernández.

Nuevo duelo

La tropa aborigen, que además de Gabriel González tuvo el debut de Omar Eliézer Alfonzo y Carlos Pérez, tendrá la oportunidad de reencontrarse con el camino victorioso este miércoles cuando se vuelva a medir a los crepusculares.

Para los dirigidos por Asdrúbal Cabrera será importante poder dividir en esta serie, pues luego irán a la carretera para disputar dos duelos ante Tiburones de La Guaira y uno más contra Tigres de Aragua, para finalizar la cuarta semana de acción de la LVBP.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo