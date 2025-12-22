Cardenales selló su boleto a postemporada, tras doblegar a Tiburones en Caracas

Cardenales de Lara (29-25) obtuvo la victoria este domingo ante Tiburones de La Guaira (26-28), con pizarra de trece carreras por cuatro en el estadio Universitario de la UCV, en Caracas, Distrito Capital, asegurando de esa manera su décima aparición al hilo en postemporada, y dejando en cuatro victorias y dos derrotas el récord durante la décima semana de campeonato de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

David Villarroel, integrante del departamento de prensa de Los Pájaros Rojos, informó que la victoria fue para Max Castillo (2-3) mientras que el revés fue para Zac Grotz (1-6).

El encargado de iniciar en la lomita por los crepusculares fue Castillo, quien trabajó durante cinco entradas completas donde permitió tres hits y tres carreras limpias, abanicando a cuatro contrarios. La labor del capitalino fue relevada por Robinson Hernández (1.0 IP), Miguel Gómez (1.0 IP), Christian

Cosby (1.0 IP) y el dominicano Listher Sosa (1.0 IP). La ofensiva guairista solamente conectó ocho indiscutibles para traer las cuatro carreras.

Ofensiva crepuscular

A la ofensiva, los crepusculares conectaron 18 inatrapables, siendo tres de ellos extrabases, ligando de 17-7 con corredores en posición de anotar.

Los más destacados con el madero fueron Yohendrick Piñango (5-4, 1 HR, 3 CI), Jesús Bastidas (6-3, 1 CI), Danry Vásquez (3-2, 1 2B, 1 CI), y Alí Sánchez (3-1, 1 HR, 3 CI).

Las aves descansarán hasta el viernes 26 de diciembre, cuando enfrenten en Barquisimeto a los Leones del Caracas desde las 7:00 PM.

Caracas / Redacción Web