Cardenales derrotó a Águilas y dominó la serie particular en esta campaña

Cardenales de Lara (26-23) obtuvo la victoria ante las Águilas del Zulia (24-25) con pizarra de trece carreras por seis en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, asegurando de esta manera la serie ante los zulianos con récord de 5-3, e iniciando la décima semana de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con victoria.

David Villarroel, integrante del departamento de prensa de las aves, el lanzador ganador por los de casa fue el derecho Máximo "Max" Castillo (1-3), mientras que la derrota se la llevó José Davila (2-3).

Abridor de las aves

El encargado de iniciar en la lomita por los crepusculares fue Castillo, tirando cinco entradas completas, permitiendo cinco imparables y dos carreras limpias, abanicando a tres rivales y otorgando tres bases por bolas. La labor del capitalino fue relevada por Robinson Hernndez (1.0 IP), Miguel Gómez (1.0 IP), Juan Zapata (1.0 IP) y Jesús Valles (1.0 IP). La ofensiva de los visitantes conectó diez inatrapables, ligando de 10-4 con corredores en posición de anotar.

A la ofensiva, los locales conectaron 13 hits, entre los que destacaron 8 extrabases, aumentando la cifra de cuadrangulares colectivos a 62 para tener el liderato en solitario dentro de ese renglón. Los más destacados con el madero fueron Alejandro Mejía ligando de 5-2, con jonrón y tres remolcadas, Jesús Bastidas de 5-2 con cuadrangular y tres empujadas e Ildemaro Vargas, quien ligó de 5-4 con un cuadrangular y dos empujadas, llegando a .382 de average para tener el liderato de bateo en solitario.

Barquisimeto / Redacción Web