Cardenales de Lara venció a Águilas del Zulia y se ubica en el segundo puesto

La novena del Cardenales de Lara (7-5) se reencontró con la victoria este martes luego de vencer a Águilas del Zulia (6-6) con pizarra de once carreras por tres en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo, colocando el récord en una victoria y una derrota durante la última semana del Round Robin 2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

David Villarroel, integrante del departamento de prensa de Cardenales, indicó que el lanzador ganador por los larenses fue César Valdez (2-0), mientras que el revés fue para Juan Mateo (0-2). El encargado de abrir por los larenses fue el dominicano Valdez, quien tiró seis entradas completas, permitiendo ocho imparables y dos carreras limpias. Lara se ubica en el segundo lugar de la tabla, mientras que Zulia comparte el tercer puesto con Navegantes del Magallanes.

La labor del quisqueyano fue relevada por Vicente Campos (1.0 IP), Héctor Pérez (1.0 IP) y Brayan Pérez (1.0 IP), quienes limitaron a la ofensiva rapaz a solamente once hits y tres anotaciones, ligando de 7-2 con corredores en posición de anotar, y dejando a siete corredores en circulación.

Ofensiva explosiva

Cardenales conectó un total de 18 imparables, siete de ellos extrabases. Las carreras iniciaron en el segundo episodio, con jonrón de dos carreras de Alí Sánchez, seguido de un doble impulsor de tres conectado por Danry Vásquez y otro doble remolcador de una por parte de Willians Astudillo.

En el tercero, por error del shortstop anotó una más para los visitantes, quienes en el mismo episodio anotaron dos más con sencillo de Jesús Bastidas. En el séptimo tramo llegó la décima de los crepusculares con un batazo para doble play con bases llenas de Vásquez, mientras que en el octavo entró la última con hit de Yonny Hernández.

Bateadores destacados

Los destacados fueron Sánchez (5-5, 2 2B, 1 HR, 2 CI), Hernández (5-3, 1 CI), Vásquez (4-1, 1 2B, 3 CI), Vargas (5-2, 1 2B) y Acuña (4-3, 1 2B).

Los Pájaros Rojos descansan este miércoles, para ir a Valencia el jueves a enfrentar a Navegantes del Magallanes desde las 7:00 PM con Max Castillo en la lomita.

Barquisimeto / Redacción Web