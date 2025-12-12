Cardenales consumó la barrida a Caribes en una fiesta de batazos

Cardenales de Lara consumó la barrida a Caribes de Anzoátegui en la serie de dos compromisos que disputaron en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.

Tras imponerse el miércoles, los pájaros rojos también lograron el triunfo el jueves, con pizarra de 15-10, en lo que fue un festival de batazos donde se conectaron hasta 34 inatrapables, siete de ellos cuadrangulares.

Un rally de nueve carreras en el sexto episodio fue clave para que los crepusculares se quedaran con la victoria, que además los sube al tercer lugar de la tabla clasificatoria con marca 24-22. Ahora La Tribu es quinta con foja equilibrada de 22-22 y sigue a dos juegos y medio del puntero Bravos de Margarita, que cayó 8-5 ante Tigres de Aragua.

Falló el pitcheo

La noche en el parque portocruzano se presagiaba complicada desde el mismo primer episodio, cuando el abridor dominicano Luis Reyes recibió un vuelacercas del primer bateador que enfrentó, Rafael "balita" Ortega.

En ese mismo capítulo permitió otra rayita y al final pudo evitar daños mayores, pues con las bases llenas ponchó a Alí Sánchez para terminar ese episodio, que fue el único que trabajó pues el mánager Asdrúbal Cabrera utilizó el bullpen desde el acto siguiente.

Un jonrón de dos carreras de Carlos Pérez igualó las acciones en la segunda entrada, pero la visita le hizo dos anotaciones a Oswald Mori en el tercer episodio para tomar la ventaja nuevamente. La Tribu descontó de inmediato para poner las cosas 4-3 y en el quinto tramo dieron vuelta al marcador al fabricar cuatro rayitas, de las cuales tres llegaron con un bambinazo de Romer Cuadrado.

Cuando todo parecía favorable para los orientales, que ganaban 7-4, llegó el fatídico sexto episodio donde los pájaros rojos hicieron nueve carreras. El relevista zurdo Liarvis Breto había sacado sin contratiempos el cuarto y quinto episodio, por lo que el mánager Cabrera se arriesgó a darle continuidad a su trabajo.

Sin embargo, en la apertura del sexto acto todo apunta a que se combinó el cansancio del lanzador con la capacidad de descifrarlo de la ofensiva crepuscular. Enfrentó hasta cuatro bateadores más y a dos los embasó por boleto, mientras que los otros dos le sonaron doble y sencillo.

Luego el mandamás aborigen le dio la bola a Sebastián Perrone, que fue recibido por Luisangel Acuña con un doble y luego Ildemaro Vargas le soltó un imparable para voltear nuevamente el electrónico, ahora para la visita. En total el serpentinero derecho solo pudo sacar dos outs y le cedió el lugar a Cristian Hernández, que tras recibir un tubey barre bases de Yonny Hernández consiguió el ansiado último out, aunque el daño estaba hecho pues Cardenales pasó a ganar 13-7.

El conjunto aborigen se acercó con un cuadrangular de Hernán Pérez con dos compañeros en circulación, aunque al final fue meramente decorativo pues los dirigidos por César Izturis hicieron dos carreras más para darle cifras definitivas al desafío.

Vale destacar que uno de los bateadores más sobresalientes de Cardenales fue su capitán Ildemaro Vargas, que sacudió par de vuelacercas, empujó cuatro rayitas y anotó tres.

El lauro fue a la cuenta de Robinson Hernández, mientras que Liarvis Breto cargó con la derrota.

Clasificación apretada

Caribes de Anzoátegui ahora ocupa el quinto puesto de una tabla clasificatoria que sigue apretada. La barrida que sufrieron ante los crepusculares provocó el descenso desde el segundo puesto, aunque permanecen a dos juegos y medio del líder Bravos de Margarita.

En cambio Cardenales, que tiene cuatro victorias en fila, subió al tercer lugar y está a solo juego y medio de la punta.

De igual manera La Tribu apenas le saca juego y medio a Tiburones de La Guaira, que ocupa la séptima plaza, a la vez que se encuentra a uno del cuarto peldaño, en poder de Tigres de Aragua.

El próximo fin de semana se disputará una serie crucial entre aborígenes y bengalíes en el "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz. Caribes necesita a como dé lugar quedarse con las dos victorias, pues luego tiene una larga gira de seis compromisos en la carretera donde además le tocará recuperar el terreno perdido en casa.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo