Cardenales apaleó a Leones y dividió honores en Barquisimeto

Cardenales de Lara (25-23) obtuvo la victoria ante los Leones del Caracas (21-26) con pizarra de 14 carreras por 5, dividiendo la serie del fin de semana y cerrando en tres victorias y una derrota la novena semana de campeonato de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Según David Villarroel, integrante del departamento de prensa de las aves, El lanzador ganador por los crepusculares fue Adrián Almeida (3-1), mientras que la derrota fue para Jesús Vargas (0-1).

El encargado de iniciar en la lomita por los crepusculares fue Almeida, trabajando durante cinco entradas completas, permitiendo ocho imparables y cinco carreras limpias, abanicando a tres contrarios. La labor del nativo de Tucacas fue relevada por Robinson Hernández (1.0 IP), Juan Zapata (1.0 IP), Vicente Campos (1.0 IP) y Edgar Navarro (1.0 IP). La ofensiva caraquista conectó diez imparables, ligando de 9-2 con corredores en posición de anotar.

Figuras ofensivas

A la ofensiva, los locales conectaron 18 inatrapables, en donde ocho de los nueve titulares lograron conectar al menos un imparable, de los cuales seis lograron conectar dos o más indiscutibles. Los más destacados en lo individual fueron Rafael Ortega (3-3, HR, 2 CI, 2 BB), Ildemaro Vargas (5-3), Yohendrick Piñango (5-2, 1 2B, 2 CI), Jesús Bastidas (4-3, 2 2B, 1 HR, 4 CI) y Alejandro Mejía (5-3, 1 2B, 1 HR, 4 CI). En total los crepusculares ligaron de 17-7 con corredores en posición de anotar, dejando solamente a siete corredores en circulación.

Los Pájaros Rojos iniciarán la décima semana en casa, cuando enfrenten a las Águilas del Zulia este martes desde las 7:00 PM.

Barquisimeto / Redacción Web