Cardenales apabulló a Águilas en la ciudad de Maracaibo

Cardenales de Lara (17-20), consiguió la victoria este sábado ante las Águilas del Zulia (19-16) en el primero de la serie en el Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo con pizarra de 10 carreras por cero, logrando de esta manera la tercera blanqueada de la temporada, y colocando en una victoria y cuatro derrotas el récord durante la séptima semana de campeonato de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

David Villarroel, integrante del departamento de prensa de las aves crepusculares, indicó que el lanzador ganador por los larenses fue el derecho Robert Colina (1-0), mientras que el revés fue para el abridor José Davila (2-2).

El encargado de iniciar en la lomita por los crepusculares fue el derecho Colina, quien trabajó durante cinco entradas y dos tercios, donde permitió siete imparables, abanicó a dos contrarios y no toleró carreras ni otorgó bases por bolas. La labor del falconiano fue relevada por Brayan Pérez (0.1 IP), Alejandro Chiquillo (1.1 IP), Leonardo Pestana (7.0 IP) y Vicente Campos (1.0 IP). La ofensiva rapaz conectó solamente nueve inatrapables, ligando de 5-0 con corredores en posición de anotar.

Movimiento

El movimiento de carreras por los larenses inició en el tercer inning con jonrón solitario de Luisangel Acuña. En el cuarto episodio entraron cuatro, producto de un elevado de sacrificio de Yohendrick Piñango, un hit de Alí Sánchez y un jonrón de dos carreras de Rafael Ortega.

En el sexto, Sánchez conectó cuadrangular solitario, para que en el octavo entraran tres más por un pelotazo con bases llenas a Yonny Hernández y un sencillo de Acuña que empujó dos. Los más destacados fueron Rafael Ortega (3-2, HR, 2 CI), Luisangel Acuña (5-2, HR, 3 CI) y Alí Sánchez (4-3, HR, 3 CI).

Los Pájaros Rojos cerrarían la semana este domingo, enfrentando nuevamente a las Águilas del Zulia en Maracaibo con Adrián Almeida en la lomita desde las 5:30 PM.

