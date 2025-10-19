Cardenal Porras desde Roma: "Venezuela vive una situación moralmente inaceptable"

En la antesala de la histórica canonización del beato José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Rendiles, el cardenal Baltazar Porras ofreció en Roma una reflexión sobre la crisis venezolana y recordó a los presos políticos del país.

Durante una intervención en la Universidad Pontificia Lateranense, el también arzobispo de Caracas reiteró que Venezuela atraviesa "una situación moralmente inaceptable", tal como ha expresado en diversas ocasiones la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).

El purpurado trazó un diagnóstico crítico de la realidad nacional y subrayó que la pobreza, la corrupción, la falta de independencia de los poderes públicos y la creciente militarización del poder "excitan a la violencia y la introducen como parte de la vida cotidiana". Estos factores, advirtió, "no contribuyen a la convivencia pacífica ni a la superación de las carencias estructurales de la sociedad".

Porras insistió en que el país necesita reconstruir la confianza entre ciudadanos e instituciones, al tiempo que llamó a la solidaridad y a la reconciliación como caminos para la paz.

Símbolo de unidad

En su mensaje, el cardenal destacó la figura de José Gregorio Hernández como un símbolo de unidad nacional. "José Gregorio se convierte en el ícono que amalgama a todos en nuestra sociedad plural, más allá de las diferencias", afirmó, al invitar a los venezolanos a reconocer en él un ejemplo de servicio, fe y entrega al prójimo.

El cardenal también abordó el drama migratorio venezolano, al que calificó como "una herida abierta que exige una respuesta basada en los valores del Evangelio".

A su juicio, la migración no debe verse como una carga, sino como "una ocasión que la providencia nos ofrece para construir una sociedad más justa, una democracia más plena y un país más solidario".

Asimismo, recordó a los presos políticos, quienes "sufren la ruptura de la unidad familiar y la ausencia de justicia". Precisamente este sábado, decenas de venezolanas y venezolanos se concentraron en la plaza del Risorgimento, en Roma, para exigir la libertad de más de 800 personas detenidas por motivos políticos.

El acto en la Universidad Pontificia Lateranense formó parte de las actividades previas a la canonización que se celebrará este domingo 20 de octubre en el Vaticano, en una ceremonia presidida por el papa León XIV.

Con tono pastoral y firme, Porras concluyó su intervención invitando a "abrir el corazón al perdón y al compromiso social», convencido de que «solo desde la verdad, la justicia y la fraternidad será posible sanar las heridas del país".

Roma / Tal Cual