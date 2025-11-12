Capriles aboga por una solución política en Venezuela y rechaza la opción militar

El opositor venezolano Henrique Capriles abogó este miércoles por una solución política y "negociada" en Venezuela y rechazó cualquier alternativa militar, en un contexto en el que el Gobierno de Nicolás Maduro considera como una amenaza el despliegue naval y aéreo de EE.UU. en el mar Caribe.

Durante una transmisión en su cuenta de X, el también diputado electo se preguntó si la "diplomacia de Maduro" se ocupará de "encontrar una solución política" que permita que el país "tenga estabilidad", al tiempo que criticó el llamado del líder chavista a los venezolanos para que se preparen ante una eventual agresión de Estados Unidos.

"¿Qué va a pasar aquí? ¿Nos van a llevar al país a un conflicto armado? (…) No creo en que la solución es bélica. No creo en la guerra. Detrás de una confrontación donde hay violencia es más difícil después reconstruir", subrayó Capriles, quien resultó elegido en los comicios del pasado 25 de mayo y asumirá su curul en enero próximo en un Parlamento controlado por al chavismo.

Capriles manifestó su preocupación por el portaaviones USS Gerald R. Ford -el más grande del mundo con capacidad para 4.500 tripulantes y 70 aviones-, que llegó este martes a Latinoamérica y será parte del despliegue militar ordenado por Donald Trump desde agosto pasado bajo el argumento de combatir el narcotráfico en la región del Caribe.

Este martes, Maduro ordenó crear los comandos de defensa integral -que agruparán a ciudadanos, militares y funcionarios públicos- para "estar preparados" en caso de una "lucha armada", en un escenario marcado por la "amenaza" que, según el mandatario, representa la movilización militar de EE.UU. en aguas cercanas a Venezuela.

Igualmente, el Gobierno venezolano anunció un nuevo despliegue de 200.000 militares y de "medios terrestres, aéreos, navales, fluviales", además de sistemas de armas y otros para enfrentar las que considera como "amenazas imperiales".

Caracas / EFE