miércoles
, 25 de marzo de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Cantaura se sumó a protesta para exigir sueldos dignos (+Video)

marzo 25, 2026
Los ciudadanos protestaron en Cantaura / Fotos y video: Cortesía

La sociedad civil y los factores de oposición de Cantaura, municipio Freites, unieron sus voces la mañana de este miércoles, 25 de marzo, para sumarse a la protesta nacional para exigir mejoras salariales.

El grupo se concentró en la plaza Primero de Mayo y desde allí se realizó una caminata que culminó en la plaza Bolivar de la capital chamariapera.

Otros asistentes

A la jornada asistieron Yanitza Martínez, en representación de los educadores; José Franco, vocero de Primero Justicia; y Evelyn Urdaneta, por Acción Democrática en Resistencia; Marcos Pérez Bellizia, de Vente Venezuela y Omar Marcano, de Copei - Oscar, entre otros.

La actividad, de carácter pacífico, se desarrolló en total normalidad y durante el recorrido se escucharon consignas como "No queremos bono, queremos sueldo digno" y "el pueblo unido jamás será vencido" .

Cantaura / Danela Luces

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