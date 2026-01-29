Cañicultores confirman que Central de Cumanacoa comenzará a refinar azúcar en las próximas semanas

La Asociación de Cañicultores del estado Sucre, que afilia a productores de los municipios Montes y Mejía y a un grupo del estado Monagas, confirmó los trabajos de rehabilitación del central azucarero de Cumanacoa, que deberá comenzar a procesar en las próximas semanas, con un lote de materia prima cruda importada que se arrimará a la factoría.

Edgar Palomo, tesorero del ente gremial, precisó que los trabajos de rehabilitación de la fábrica están en 85%, con la presión de la caldera ya probada en 95%.

Agregó que, aunque no manejan fecha, está previsto que se arrime la zafra local a la procesadora en los próximos meses.

La cosecha, explicó, está prevista para el mes de marzo, mientras que el plan de siembra que se prevé, está por definir, porque tampoco hay fecha para empezar las labores del campo. “La fábrica está casi al 100% para arrancar con un refino”, adicionó.

En un video emitido en la red social Instagram, se muestran los avances con la instalación y la reparación de los equipos que se usarán en el procesamiento de azúcar.

Sucre/ Corresponsalía