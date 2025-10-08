Caminata Valle de Macarapana 6K aspira la participación de unas 400 parejas en el evento

Macarapana, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, será el epicentro de un evento deportivo y recreativo novedoso. Se trata de la Caminata Recreativa 6K en parejas que se realizará el próximo 18 de octubre desde las 7 de la mañana.

Alexander Rivera, uno de los organizadores de la actividad, informó que se trata de una jornada en la cual esperan la participación de unas 400 parejas, con el ánimo de pasar un día de sano esparcimiento en familia.

La caminata partirá del sector La Medalla de Oro en Tío Pedro, para recorrer el llamado Camino Viejo de Macarapana, hasta el balneario El Chuare, donde se realizarán otras actividades recreativas.

Entes involucrados

Rivera señaló que en la organización está involucrada la Comuna Valle de Macarapana, el Instituto Municipal de Deportes, el Instituto de Turismo y la empresa privada.

“La caminata es netamente recreativa y busca la integración del pueblo, en función del esparcimiento”. Además, las parejas pueden ser mixtas, de hombres y de mujeres.

Puntos focales

Adelantó que durante el recorrido tendrán unos cuatro puntos focales, con actividades complementarias y donde otorgarán premios a los participantes, con acertijos y gynkanas. “Queremos que la actividad tenga un impacto interesante en lo recreativo”.

Señaló que El Chuare habrá un despliegue logístico y de seguridad para atender a los participantes, además de la participación de artistas. “La invitación es para que se unan a la fiesta de la caminata Valle de Macarapana”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano