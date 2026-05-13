Cámara municipal de Bermúdez reconoció a los artistas plásticos en su día

Los artistas plásticos del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, celebraron su día, este lunes, con una sesión especial de la cámara municipal, en la cual estuvo como orador de orden el reconocido arquitecto, pintor y escultor Rafael D' Armas.

Cabe recordar que esta fecha se celebra en homenaje al gran pintor Armando Reverón, nacido el 10 de mayo de 1889.

La sesión especial fue presidida por el concejal Raibert Arrieta, vicepresidente del ente edilicio, quien expresó su admiración por los artistas plásticos y en especial por Reverón, “por transformar lo cotidiano en extraordinario, haciendo sutil uso de la luz. Así admiramos y reconocemos el trabajo que con tanta dedicación llevan a cabo quienes se dedican a las artes plásticas en nuestro municipio”, señaló.

Méritos

En su discurso de orden, D'Armas destacó la labor de varios artistas plásticos locales, algunos ya fallecidos, y refirió aspectos de la vida y obra de Reverón. “El mago de la luz, el pintor modernista más importante del siglo XX en Latinoamérica”, refirió.

Agradeció los aportes de cada artista, “quienes desde sus talleres de formación artística proporcionan las herramientas que permiten a cada cual encontrar su propia voz”.

Durante la actividad fueron reconocidos los méritos de varios destacados artistas plásticos y se otorgó la insignia Tomás Enrique Salazar a los artistas plásticos Arturo Granado, Anthony Rivera y Francisco Esteban Rosal.

Sucre / Corresponsalía