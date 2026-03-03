Cámara de Turismo de Sucre buscará visibilizar la entidad y atraer a más turistas

La Cámara de Turismo del estado Sucre eligió su nueva junta directiva para un periodo de dos años, con una convocatoria que reunió a operadores y empresarios en el área, en la ciudad de Cumaná.

Cecilia Sucre resultó reelecta como presidenta y la novedad es que será acompañada en la gestión hasta 2028, por dos vicepresidentes, uno en la zona oeste del estado, y el otro en Paria, cargo que ocupará el empresario Alejandro Prosperi. También habrá directores en todos los municipios para lograr un mayor alcance del gremio.

Entre los objetivos de la institución, los directivos dijeron que buscarán hacer más publicidad a la entidad, reforzar la formación de los prestadores de servicio para ofrecer una atención de excelencia. También quieren, dijo, que el gentilicio sucrense se dé a conocer y se resalte la atención.

Destacó las alianzas que hicieron con empresas privadas, especialmente aerolíneas, y con entes públicos, para ayudar a mostrar las bellezas de la región.

Ecuación

Como representante del vicepresidente de la zona de Paria, acudió al evento la directora de la Cámara de Comercio de Carúpano, Jenny Rodríguez, quien destacó que el sector turístico requiere mucha promoción pública, así como de las operadoras, para dar a conocer los destinos y rutas turísticas. “Tenemos que estar engranados la empresa privada, el sector público y las comunidades”.

Cree que debe haber una combinación de acciones de los sectores público y privado, que se hagan las inversiones para que pueda despegar el turismo en Sucre. “En este año se trabajará mucho de la mano sector público, privado y las comunidades”.

Reconoció que hay fallas en los servicios, que son comunes en todo el país y considera que se debe fortalecer el tema de la infraestructura turística, afectada por la crisis económica, además de aumentar las plazas cama en la entidad. “Muchas instalaciones no se encuentran óptimas”.

Dijo que la ecuación está en mejorar los servicios, incrementar la seguridad y ofrecer recreación, porque Sucre cuenta con bellezas naturales y una gastronomía exquisita “y una cultura e historia extensa y sabrosa”.

Sucre / Corresponsalía