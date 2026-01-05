Cámara de Turismo de Nueva Esparta activa protocolos de atención y reporta reactivación de vuelos nacionales

La Cámara de Turismo del estado Nueva Esparta emitió un comunicado oficial para informar sobre las acciones orientadas a garantizar la asistencia de afiliados y visitantes en la entidad. Tras la incertidumbre de las últimas horas, el gremio ratificó su compromiso con la hospitalidad regional, asegurando que el sector se mantiene operativo para facilitar la permanencia de los turistas y la recepción de nuevos huéspedes.

En el área de transporte, la institución confirmó que el sector marítimo mantiene sus rutas regulares sin contratiempos. Respecto a la conectividad aérea, se anunció que los vuelos nacionales han sido reactivados el domingo 4 de enero, permitiendo coordinar el retorno seguro de los pasajeros hacia el resto del país. Sin embargo, la Cámara precisó que en el caso de las rutas internacionales aún se aguarda por información oficial de las autoridades competentes para su reapertura.

La atención al huésped ha sido priorizada mediante protocolos de hospitalidad personalizada en cada establecimiento de alojamiento. Los hoteles se encuentran coordinando directamente con sus clientes el soporte operativo necesario según su infraestructura, brindando transparencia sobre los servicios disponibles. Esta gestión busca dar respuesta tanto a quienes deben prolongar su estadía por logística como a los viajeros que ingresan al estado.

Actividad

En cuanto a la actividad comercial y de servicios en la entidad, el comunicado detalla que centros comerciales, restaurantes, estaciones de servicio y agentes turísticos se encuentran operando con completa normalidad. El gremio aseguró que la oferta de servicios y el suministro regular están garantizados en toda la región insular, permitiendo que la dinámica económica se mantenga estable para residentes y visitantes.

Finalmente, la Cámara de Turismo hizo un llamado a los prestadores de servicio y turistas a mantener la calma y priorizar el resguardo en sus respectivos centros de alojamiento mientras se normaliza la situación nacional. La organización reiteró que se mantienen atentos a las disposiciones gubernamentales para garantizar que la experiencia turística en la isla de Margarita continúe desarrollándose bajo estándares de seguridad y eficiencia.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero