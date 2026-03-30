Cámara de Comercio de El Tigre exige a Corpoelec un cronograma de cortes eléctricos

La Cámara de Comercio e Industrias de El Tigre, en el estado Anzoátegui, se pronunció ante los frecuentes apagones registrados en la jurisdicción y exigió a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) que suministre un cronograma de cortes que les permita seguir un plan de contingencia generalizado.

En un comunicado, emitido este fin de semana, el presidente de esta instancia, Ramón Quiñones, dijo que han recibido múltiples reclamos por fallas eléctricas, que no solo perjudican a los comerciantes sino a todos los habitantes de la ciudad.

Precisó que la planificación requerida en los diferentes sectores busca proteger mercancía, equipos, maquinarias y electrodomésticos, a fin de evitar considerables pérdidas económicas.

"Como ya es un Plan de Administración de Carga previamente concebido por el Ejecutivo Nacional, debería de igual manera Corpoelec haber establecido en cada comunidad el horario de dicha suspensión del servicio e informar para su debido conocimiento", reza el escrito.

Constante

Varias comunidades del municipio Simón Rodríguez también han alzado sus voces para denunciar que el servicio eléctrico que perciben falla hasta tres y cuatro veces en un mismo día.

Uno de los casos lo viven en el sector Pueblo Nuevo Sur, una zona que no solo agrupa cuadras residenciales, sino también algunos locales comerciales.

Llamado

El vocero de los comerciantes, Ramón Quiñones, igualmente, llamó la atención del presidente de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal, José Gabriel Brito, para que se aboquen a atender esta situación, que consideró grave para la productividad local.

El Tigre / Damary Díaz