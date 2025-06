Cámara de Comercio de Cumaná pide al gobierno mejorar servicios públicos

La directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la ciudad de Cumaná, denunció que las condiciones en los servicios públicos evita nuevas inversiones.

Es por ello, que solicitan al Gobierno Regional, optimizar los servicios públicos para lograr atraer a quienes saben que estan interesados en instalarse en Sucre.

Abelardo Kasabdji, presidente del gremio, indicó que “estamos preocupados porque nos llegó la noticia de que hay industrias que quieren instalarse en el estado pero quieren los servicios al 100%”.

Refirió que no es un secreto qie continúan los robos de cable, acciones que no tienen seguimiento. “Esto genera que existan cortes en el servicio eléctrico, más que todo en la zona industrial del El Peñón, y con estas deficiencias no se pueden abrir nuevas empresas”.

Dijo que a esto se le suma la falta de inversión en el tendido eléctrico, en estructuras nuevas y ambos factores son necesarios para optimizar el servio.

Por otro lado, hizo mención de las fallas en el agua potable. “El agua no está llegando con fluidez, y tanto este como la luz son servicios fundamentales para las industrias”.

La vialidad, es otro punto que Kasabdji mencionó. “Las carreteras están deterioradas, existe un cobro de peaje que no se ha visto en mejoras de vialidad, vemos maleza y un tramo de la autopista que tiene cuatro años caído”.

Refirió que hayy inversionistas girando la mirada hacia el estado Sucre porque ven un potencial en los puertos y en la ubicación, pero que hasta que no hayan servicios óptimos no será una realidad.

“Pedimos que piensen en Sucre en Cumaná…que los gobernantes deben abocarse a esta situación que será beneficiosa para el desarrollo y crecimiento del estado”.

Cumaná / Corresponsalía - GL