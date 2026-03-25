Cámara de Comercio de Cumaná: Crisis hídrica ha dejado pérdidas de $16 millones

La prolongada escasez de agua potable en Cumaná, capital del estado Sucre, ya comienza a reflejarse con fuerza en la economía local. El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la ciudad, Miguel Amendolara, advirtió que el sector ha dejado de percibir alrededor de 16 millones de dólares y que cerca de 60 % de su capacidad operativa permanece paralizada.

Amendolara explicó que, aunque algunas empresas han logrado mantenerse funcionando de manera parcial, la falta de agua en los hogares también ha complicado la asistencia de los trabajadores a sus lugares de empleo, lo que ha impactado directamente la productividad.

Ausentismo y costos más altos agravan la situación

El dirigente gremial señaló que la contingencia no solo ha afectado a las empresas por la ausencia del servicio en sus instalaciones, sino también por el incremento del ausentismo laboral asociado a enfermedades gastrointestinales y otros malestares que, a su juicio, se han vuelto más frecuentes en medio de la emergencia hídrica.

Añadió que varios sectores han tenido que recurrir a camiones cisterna para sostener sus operaciones, especialmente aquellos cuya actividad depende del uso constante de agua. En ese grupo mencionó a las fábricas de hielo, que han debido asumir costos adicionales para no detener su producción.

De acuerdo con sus declaraciones, abastecerse con 10.000 litros de agua puede costar entre 70 y 100 dólares, una inversión que termina repercutiendo en el precio final de los productos y en la capacidad de respuesta de los comerciantes.

Piden alivio tributario y revisión de servicios

Amendolara recordó que, al inicio de la contingencia, la industria del hielo logró un acuerdo para recibir abastecimiento, pero esa medida fue suspendida en menos de 24 horas debido a la prioridad otorgada al consumo residencial, ante la limitada capacidad de suministro disponible.

Informó que representantes del sector comercial sostuvieron una reunión con autoridades regionales y municipales, en la que entregaron un documento con varias solicitudes. Entre ellas figuran la exoneración temporal de impuestos nacionales, regionales y municipales, así como una revisión de los cobros por servicios públicos como agua, electricidad y aseo urbano.

El gremio insiste en que la crisis hídrica no solo está afectando la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que ya compromete de manera directa la estabilidad del aparato productivo en la capital sucrense.

Cumaná / Lino Castañeda