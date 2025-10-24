Cámara de Comercio de Carúpano realizará II Foro Empresarial de Turismo el 3 y 4 de noviembre

La Cámara de Industria y Comercio de Carúpano, en el estado Sucre, realizará los días 3 y 4 de noviembre el II Foro Empresarial, esta vez en el área de turismo, para lo cual contará con destacados ponentes, operadores de la actividad, que como conocedores del tema disertarán sobre las potencialidades de esta rama económica en la entidad y sus perspectivas de recuperación.

Alejandro Prosperi, presidente del organismo empresarial, señaló que se reunirán para hablar de turismo, para lo cual, considera, hay que crear las condiciones, para atender a quienes visiten la zona.

Llamó la atención sobre la condición de municipio de servicios, que caracteriza a Bermúdez, ante lo cual cree que debe haber apoyo entres los distintos municipios.

“Tenemos que desarrollar lo que tenemos alrededor de Carúpano, desde las Aguas de Moisés, al sur, hasta las playas de Arismendi”.

Anunció que un próximo foro será sobre historia de Carúpano, con la intención de “encontrarnos, quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Quiénes éramos, quienes somos ahora, comparados con el mundo”.

Adelantó que uno de los expertos que disertará sobre lo que era Carúpano, será Vicente Franceschi.

Invitación

Tulio Otero, vicepresidente de la cámara, invitó a participar en el evento, al ser el turismo una de las actividades más importantes de Paria y Sucre, y que debe ser tomado en cuenta y reimpulsado.

Señaló que la actividad contará con un panel de expertos en la materia, que tienen que ver con el sector.

Jimmy Caprile, uno de los ponentes y miembro directivo de la cámara, explicó que la idea es propiciar y manejar de manera correcta y concreta el futuro esta actividad económica, frente al bajón que ha sufrido, incluso en un marco de crecimiento.

Recomendó “mirarse” en el presente y evaluar las propuestas de crecimiento para poderlas ofertar y pensar en las oportunidades de negocio. “Lo más importante de esto es la proyección hacia el futuro”.

Puso de ejemplo el carnaval de Carúpano, que en su opinión ha perdido preponderancia a nivel nacional, ante lo cual hay que buscar la manera de rescatar sus ícono.

Entre los ponentes estará José Leonardo Termini, propietario del hotel Eurocaribe, con 30 años de experiencia en la actividad turística en la región, así como nuevos actores y operadores locales.

“Tenemos que desarrollar una propuesta, un itinerario, un calendario para el año 2026, esa es la realidad. Debemos salir en este mes de noviembre y decirles cuál es la propuesta de servicios".

Agregó que todo el sector empresarial está muy motivado para este tipo de eventos y hay que estimular al gobierno nacional para que apoye en esta actividad.

Sucre / Corresponsalía Carúpano