Calles de Carúpano mostraron actividad comercial pese a día no laborable

El decreto de Día de Júbilo no laborable, este lunes 20 de octubre, se vivió en Carúpano, en el estado Sucre, como una jornada normal, salvo por el feriado en las instituciones educativas y el cierre de los bancos privados.

En el centro de la ciudad, donde se concentra la actividad comercial, laboraba 90% de los establecimientos, desde los expendios asiáticos, pasando por farmacias, ventas de productos de limpieza y ñ comerciantes informales.

Estos últimos no trabajaron en algunos sectores de las calles Independencia y San Félix, debido a la lluvia y no al feriado.

Compras

Mary Rojas salía de un establecimiento asiático de comprar víveres y dijo que estaba aprovechando los bonos para surtir la despensa. "Sé que decretaron el día libre por los nuevos santos y estoy muy contenta, pero aproveché para salir porque trabajo en una escuela y hay que hacer las cosas que están pendientes".

Luisa Ramírez expresó un sentimiento similar. "Aparte de la plata hay que rendir el tiempo y caminar mucho para conseguir precios regulares, porque la especulación no se aguanta".

Luis Osuna, trabajador de un comercio asiático fue más cáustico: "toca trabajar porque no hubo feriado que valiera, ya tenemos los días libres marcados y no se llevan por decretos".

Otro trabajador que no quiso identificarse, sencillamente agregó: "aquí el que no trabaja no cobra".

Sucre / Corresponsalía Carúpano