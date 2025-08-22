Caída de árboles, calles anegadas y apagones dejó fuerte lluvia en la zona metropolitana (+Fotos)

La fuerte lluvia con vientos y tormenta eléctrica que se registró la tarde de este viernes, en la zona metropolitana del estado Anzoátegui, dejó como consecuencia la caída de árboles, calles anegadas y apagones eléctricos en algunos sectores.

Ciudadanos reportaron anegaciones, por ejemplo, en la avenida Intercomunal, en el sector Venecia, la avenida Universidad, la Av. Prolongación Paseo Colón, algunas calles del casco central de Puerto La Cruz y la avenida principal de Tronconal III en Barcelona.

A través de las redes sociales, la Autoridad Única del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos y Administración de Emergencias de Carácter Civil y Desastres del estado Anzoátegui (Sigraed), Power Cano, informó que los organismos de seguridad y rescate se mantienen desplegados atendiendo las eventualidades, que se registraron por el paso del huracán Erin por las costas venezolanas.

Mencionó que el evento más significativo ocurrió en las adyacencias del hospital Luis Razetti de Barcelona, donde se cayeron dos árboles, uno de ellos ocasionándole daños a cuatro vehículos que se encontraban estacionados.

Despliegue

Se conoció que el despliegue contempla funcionarios de Protección Civil, de Bomberos, de la Policía estadal y las municipales.

Así como también, dijo que los trabajadores de la Corporación de Vialidad e Infraestructura de Anzoátegui (Covinea) se mantienen realizando labores de retiro manual de sedimentos del canal Guzmán Lander, en la Av. Intercomunal, para aliviar la obstrucción generada en el sistema de alcantarillado y hacia la Avenida Nueva Esparta.

Alcaldía

Por otro lado, en la cuenta en Instagram de la Alcaldía del municipio Simón Bolívar dieron a conocer, que el equipo local de Protección Civil se abocó a dar respuesta a las anegaciones de dos viviendas en el sector Caño Salado; así como a retirar árboles caídos en la calle Las Flores de Palotal.

De igual manera, indicaron que atendieron la eventualidad en el hospital Luis Razetti y las cuadrillas de servicios públicos, en conjunto con trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), atienden los daños en el tendido eléctrico, que provocó la suspensión del servicio en varios sectores.

Barcelona / Elisa Gómez