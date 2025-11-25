 Cabello tachó a Marco Rubio de "imbécil" y de tener "ínfulas de conquistador"

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, acusó de "imbécil" y de tener "ínfulas de conquistador" al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en plenas tensiones entre Caracas y Washington, que cruzan señalamientos de estar vinculados con el narcotráfico.

"Es imposible conseguir" un secretario de Estado "más imbécil que Marco Rubio", afirmó Cabello, que también denunció al funcionario estadounidense por tener "ínfulas de conquistador" en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) en medio de una marcha chavista en Caracas en apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro.

Cabello también acusó al Gobierno de EE. UU. de tener vínculos con el narcotráfico, apenas un día después de que el Departamento de Estado confirmara la designación oficial del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero (FTO), que la Administración de Donald Trump asegura que lidera Maduro junto con altos mandos del Ejército y el Gobierno venezolano, aunque Caracas ha advertido que se trata de un "invento" de Washington.

El también número dos del chavismo insistió en que el Gobierno estadounidense quiere "robarse los recursos naturales de Venezuela".

Cabello insistió en que quien "ose poner un pie sobre Venezuela será aniquilado".

Caracas / EFE