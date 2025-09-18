Cabello: pescadores del Caribe están amenazados por maniobras de EEUU

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, dijo este miércoles que los pescadores en el mar Caribe están amenazados por el despliegue militar que EE. UU. mantiene en esa zona, bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, y en medio del cual la administración de Nicolás Maduro denunció la "ilegal" intercepción de una embarcación de pescadores.

"Hay un asedio contra el pueblo de Venezuela y, con el pueblo de Venezuela, asedian a otros pueblos. Por ejemplo, el pueblo pescador de todo el Caribe está siendo amenazado de muerte. Cualquier pescador de cualquier isla, de cualquier país que salga, no sabe si lo bombardean. Es una sentencia de muerte", advirtió Cabello durante su programa de televisión semanal, 'Con el Mazo Dando'.

Este sábado, el Gobierno de Maduro aseguró que un "destructor" estadounidense abordó de manera "ilegal" y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con "nueve pescadores", con la intención, dijo, de justificar "una escalada bélica" en el Caribe.

Según un comunicado de la Cancillería en Caracas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana "monitoreó y registró el incidente minuto a minuto con los medios aéreos, navales y de vigilancia que posee, acompañando en todo momento a los pescadores hasta su liberación".

En ese contexto, el titular de Interior señaló este miércoles que "no puede salir barco que no tenga cámara" e instó al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) a comenzar a instalar esos equipos.

"Ponerle cámara a todas las lanchas pesqueras, porque uno no sabe. Como la caja negra, ¿no?", añadió.

Caracas / EFE