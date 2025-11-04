Cabello cree que en Venezuela "no va a pasar mayor cosa", pero pide estar preparados

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, consideró este martes que en Venezuela "no va a pasar mayor cosa", pero pidió a los venezolanos estar preparados "para lo peor", en un contexto en el que Caracas denuncia como una "amenaza" el despliegue naval y aéreo de Estados Unidos en el mar Caribe.

"Aquí no va a pasar mayor cosa, pero nuestra obligación histórica es prepararnos para lo que sea", manifestó Cabello en un congreso del PSUV y de la Juventud de este partido (JPSUV), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El también ministro de Interior llamó a asumir el que consideró como el "rol histórico" que tienen los venezolanos de consolidar en "estos momentos duros" la "revolución bolivariana", nombre adoptado por el oficialismo para el movimiento y proyecto político que comenzó Hugo Chávez tras su llegada al poder, en 1999.

"El que se meta con Venezuela sabe que esto va a ser una pelea de años, de décadas y cuidado de siglos. Nosotros seguiremos siendo libres. Nadie nos va a someter a ninguna forma de esclavitud", expresó Cabello.

A su juicio, hay una "campaña feroz" contra Venezuela y también un "asedio", pero anticipó que el país saldrá "más fortalecido" ante esta situación.

"La campaña feroz que tienen contra el pueblo de Venezuela, en estos tres meses, es terrible. La campaña feroz contra nuestra Fuerza Armada (…), contra nuestro pueblo. Todos los días. Y lo hacen premeditadamente. Tienen estructuras mediáticas, que es una forma de poder. No les importa mentir en nada", señaló en referencia a Estados Unidos.

Caracas ha denunciado que la presencia militar estadounidense, que Washington justifica como parte de su lucha contra el narcotráfico, es un plan para propiciar un "cambio de régimen" e imponer una autoridad "títere" con la que EE.UU. pueda "apoderarse" de recursos naturales como el petróleo venezolano.

Caracas / EFE