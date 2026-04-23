Carúpano | Denuncian nueva modalidad de estafa para la adquisición de motos a través de cooperativas

Un grupo de víctimas de una nueva modalidad de estafa, basada en el cobro de cooperativas para adquirir motocicletas, solicitó este miércoles la intervención del director general de la Policía del estado Sucre, general Carlos Borrero. Los afectados acusan a dos oficiales de ese cuerpo de liderar la asociación que presuntamente incurrió en el delito.

Miguel Granado, abogado representante de al menos 15 personas estafadas mediante esta vía —que consiste en captar participantes para los llamados “san”—, explicó que, tras iniciar los pagos y alcanzar el turno del beneficio, los responsables retrasaban la entrega del vehículo con evasivas.

Señaló que interpusieron la denuncia ante la Fiscalía Superior y tiene conocimiento de otro grupo de querellas ante la Fiscalía Segunda en Carúpano.

“Hacemos pública la denuncia de estas modalidades de estafa, las cuales representan un nuevo tipo de delito. En este, los responsables captan personas con ofrecimientos y la promesa de entregar vehículos; sin embargo, cuando los incautos cancelan el monto, no reciben el bien”.

En total, unas 200 personas habrían resultado estafadas bajo este esquema en la zona de Paria. Actualmente, los afectados realizan las gestiones necesarias para que los casos no queden impunes.

Granado amplió que dos de los involucrados en esta acción son oficiales de la Policía estadal, quienes utilizaban emblemas y disposiciones oficiales para generar confianza y captar víctimas.

El jurista añadió que están a la espera de acciones legales. Asimismo, cuentan con un amplio expediente de pruebas que verifican la denuncia, el cual incluye los contratos fraudulentos y los montos cancelados para fundamentar y sustentar las acusaciones.

Involucrados

Precisó que la cooperativa señalada, “Inversiones La Reina”, funciona en Carúpano y contaba con la representación de dos personas con cargos en la Policía del estado.

Explicó que las plataformas digitales y las cooperativas piramidales representan siempre un riesgo para captar incautos que luego terminan estafados; por tal motivo, advirtió a la ciudadanía para que no caiga en estas prácticas.

Considera que la implicación de dos agentes policiales influyó en la intimidación de las víctimas. Además, informó que se reunirían con el director de la Policía estadal para formalizar la denuncia: “Esperamos que no se conviertan en cómplices silentes de esta nueva modalidad de estafa”.

Sucre / Yumelys Díaz