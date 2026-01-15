Cabello afirmó que excarcelaciones en Venezuela son una decisión "unilateral" del Gobierno

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó este miércoles que las excarcelaciones de presos políticos corresponden a decisiones adoptadas de "manera unilateral" por el Gobierno, y descartó cualquier participación en este proceso de la Iglesia Católica o de organizaciones de derechos humanos.

"Todas estas decisiones han sido de manera unilateral, no tiene nada que ver la Iglesia Católica, al contrario. No tiene nada que ver ni una sola ONG", afirmó Cabello durante su programa televisivo 'Con el Mazo Dando', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En este sentido, señaló que las excarcelaciones son parte de una "programación" ejecutada en atención a una orden que, dijo, dio Nicolás Maduro, quien fue capturado por fuerzas estadounidenses durante los ataques del pasado 3 de enero.

"En el mes de diciembre el presidente Nicolás Maduro ordenó la revisión de casos de personas que estaban detenidas por la generación de hechos de violencia, de atentar contra el propio pueblo de Venezuela", explicó el funcionario.

Cabello apuntó que "sumando ambos grupos" de excarcelados, entre los anunciados en diciembre y los de este mes de enero, "van más de 400" liberados en el país.

Asimismo, subrayó que los casos "siguen en revisión" y añadió que no se trata de una "concesión graciosa", sino que estas excarcelaciones son "una oportunidad que se está dando a estas personas" que, reiteró, "no son presos políticos".

"No vamos a concluir, revisando cada caso y donde sea factible, bueno, cada quien que asuma su responsabilidad histórica", declaró.

