Busi Boletos incluye nuevo sistema de pago en cuotas para pasajes de autobús

Busi Boletos, la plataforma digital de venta de pasajes de autobús, introduce un sistema de pago a plazos a partir de septiembre, que permite a los usuarios abonar inicialmente solo el 60% del costo total de su pasaje, y el monto restante se divide en tres cuotas pagaderas quincenalmente. Esta opción está disponible para compras a partir de $30, sin importar la cantidad de boletos que se adquieran.

"Buscando facilitar la planificación de viajes en un contexto económico desafiante, esta iniciativa responde a la necesidad de los viajeros de distribuir sus gastos de manera más cómoda, permitiendo la adquisición de boletos con antelación, sin comprometer la totalidad de su presupuesto. Con el primer pago el usuario asegura su asiento, y el resto se gestiona en tres cuotas programadas", explicó la empresa en nota de prensa.

Con esta nueva facilidad disponible, Busi Boletos reafirma su compromiso de ofrecer precios competitivos, asegurando que el valor de los boletos a través de la plataforma sea el mismo ofrecido en las taquillas del terminal y a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Nuevas rutas hacia oriente

Para este mes de septiembre, Busi Boletos anuncia la incorporación de rutas clave operadas por sus líneas aliadas. La empresa refuerza su presencia en el oriente del país con nuevas salidas de Expresos del Mar desde Caracas hacia localidades como El Pilar, Tunapuy, Yaguaraparo, Irapa y Güiria. Los precios de estas rutas oscilan entre los $25 y $30.

Asimismo, se adiciona una importante conexión desde Valencia a San Félix, a cargo de Expresos Roraima, con un costo de $35. Esta ruta estratégica mejorará la movilidad entre dos de las ciudades más importantes de la geografía nacional, facilitando los viajes de negocios y el turismo. Con este nuevo destino, la plataforma ya suma 20 ciudades del oriente del país entre sus rutas activas.

20% de descuento en septiembre

Además de las mejoras en su plataforma y modelo de negocio, Busi Boletos mantiene promociones atractivas para sus usuarios:

Reembolso de fin de semana: Los usuarios que realicen compras y viajen durante los días viernes, sábados y domingos de septiembre, recibirán un reembolso del 20% del monto de su boleto, en compras de hasta 25$.

Devolución en primera compra: Para dar la bienvenida a nuevos clientes, Busi Boletos ofrece un 25% de devolución en la primera compra de pasajes a través de su plataforma, bajo ciertas condiciones que deben consultarse por WhatsApp al número 0424-2229359.

Para obtener más información sobre las promociones y conocer todo lo que trae Busi Boletos, siga sus redes sociales: @busiboletos en Instagram, Threads, X, Tik Tok, y Facebook. Y consulte su página web: app.busiboletos.com.

Caracas / Redacción Web