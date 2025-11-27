Bravos tuvo un noveno inning furioso para vencer a Caribes

Los Bravos de Margarita sacaron toda su furia en el noveno episodio del duelo del miércoles ante Caribes de Anzoátegui, donde se impusieron con pizarra de 9-6 tras fabricar siete carreras en el noveno episodio.

Un cuadrangular con las bases llenas de Ramón Flores coronó la remontada insular en el segundo desafío de la serie de dos, disputada en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, donde La Tribu cayó por cuarta vez en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Los fanáticos que asistieron al parque portocruzano además fueron testigos de otro momento histórico, pues el barcelonés Alexi Amarista, con un pasado memorable en el conjunto aborigen, llegó a 800 inatrapables en el circuito rentado nacional y actualmente es el jugador activo con más imparables (801).

Ventaja desperdiciada

Caribes, que tuvo el debut del joven prospecto cumanés José Fernández, una vez más no pudo concretar una victoria tras llegar con ventaja a los últimos episodios. De las últimas cuatro derrotas tres han sido con un escenario similar, lo que comienza a generar dudas respecto al bullpen.

Fernández se encargó de remolcar la primera rayita en el tercer episodio con un elevado de sacrificio, aunque la visita respondió rápido con un cuadrangular de dos carreras de Wilson Garcia en la alta del cuarto capítulo. No obstante, en ese momento el desafío fue un "toma y dame", pues los aborígenes hicieron par de anotaciones más.

La salida del dominicano Harol González terminó en cuatro entradas y el mánager Asdrúbal Cabrera le dio la bola a Liarvis Breto, que sacó dos actos sin problemas.

En el sexto inning la tropa anzoatiguense amplió la ventaja con un vuelacercas de Andruw Monasterio con dos compañeros en circulación. Con la pizarra 6-2 todo parecía apuntar a un nuevo lauro aborigen en "la choza", aunque la visita tenía guardada una sorpresa.

En el noveno capítulo llegó la emboscada insular y las víctimas fueron el dominicano Yoelvin Silven (cargó con la derrota) y Diego Moreno (recibió el bambinazo de Flores).

Silven logró sacar dos outs, pero no pudo concretar su labor como cerrador del encuentro y le dejó el rancho ardiendo a Moreno, que ya el pasado viernes había tenido un relevo ineficaz ante Tigres de Aragua, que dejó en el terreno a La

Tribu, pero era su oportunidad de redimirse ante las ausencias de Francis Peguero y el taponero fijo Yilber Díaz.

El experimentado relevista, que entró con el duelo todavía a favor de Caribes 6-5, otorgó un boleto para llenar las bases y luego recibió la estocada final de Ramón Flores, que dejó en silencio a los más de 2 mil aficionados que acudieron al parque portocruzano.

Mantienen posición

Pese a la dolorosa derrota, La Tribu se mantiene en el tercer lugar de la tabla clasificatoria con balance de 17 triunfos y 16 caídas, a dos juegos y medio del puntero Águilas del Zulia. Los anzoatiguenses tienen a Bravos (17-17) como más cercanos perseguidores, a solo medio juego de distancia.

Este jueves y el viernes los aborígenes arrancan una serie de dos encuentros ante Leones del Caracas, donde intentarán mantener el buen rendimiento general que han mostrado en condición de local, donde ahora tienen foja de 12-4.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo