Bravos lució su artillería para vencer a Caribes en Puerto La Cruz

Bravos de Margarita sacó a relucir su artillería para vencer el martes a Caribes de Anzoátegui con pizarra de 10-2, en un duelo que se disputó en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.

Dicho desafío fue el primero de La Tribu en condición de local en esta temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Sin embargo, la novena aborigen no pudo estrenarse de buena manera ante las más de dos mil personas que acudieron a "La Choza".

Por segundo partido consecutivo el pitcheo de la divisa anzoatiguense recibió doble dígito en carreras y ya son cuatro derrotas al hilo las que suma bajo el mando de Asdrúbal Cabrera. Este miércoles tiene la oportunidad de cortar la racha adversa cuando se mida nuevamente a la tropa insular.

Bullpen en deuda

El abridor de Caribes fue el colombiano Luis de Ávila, quien a la postre cargó con la derrota. No obstante, en su labor de tres entradas y un tercio solo permitió dos anotaciones y el resto fueron a la cuenta del bullpen, que nuevamente falló en su tarea de contener a los bates rivales.

Margarita tomó la delantera en la pizarra en el segundo capítulo con un cuadrangular solitario de Juan Santana y en el tercer acto los locales igualaron las acciones en parte por un par de jugadas de doble play que no pudo completar la defensa insular.

En el cuarto acto la visita fabricó dos rayitas más para recuperar la ventaja y en el sexto inning terminó de abrir el juego al colocar las cosas 6-1. En el séptimo episodio sumó una más y en el noveno otras tres para ponerle candado al triunfo.

La escuadra anzoatiguense anotó una carrera en la baja de la novena entrada, pero solo sirvió para decorar el marcador.

Entre los siete relevistas que utilizó el mánager Cabrera toleraron ocho rayitas. Solo Richard Brito y Sebastián Perrone salieron ilesos, pero la efectividad colectiva del bullpen ya es de 6.67, lo que deja en evidencia un aspecto que urge corregir.

Bateo apagado

Las nueve anotaciones de Caribes en el duelo del domingo ante Leones del Caracas dieron espacio para pensar que la ofensiva aborigen había despertado, pero el pitcheo de Margarita se encargó de someterlos, al menos en el choque del martes.

El abridor Osmer Morales tuvo una buena salida de cinco episodios y un tercio en los que solo le hicieron una carrera y finalmente se apuntó la victoria.

De igual manera el mánager Henry Blanco utilizó cuatro relevistas y entre todos permitieron solo tres imparables, una carrera y otorgaron dos boletos.

Este miércoles 22 de octubre ambos conjuntos se vuelven a ver las caras en el "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz para el segundo y último desafío de la serie. El cubano José Ramón Rodríguez será el encargado de subirse a la lomita para abrir el encuentro por La Tribu.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo