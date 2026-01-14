Bravos detuvo su cadena de derrotas, luego de superar a Águilas

Bravos de Margarita puso fin a la racha de cuatro derrotas y se impuso en la casa de las Águilas del Zulia, 7 rayitas por 5, este martes, dividiendo la serie de dos compromisos entre ambos conjuntos, disputada en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo.

Trina Ballesteros, jefa de prensa de Margarita, informó que el campocorto bravo José “Tilín” Martínez brilló por la ofensiva brava al irse de 4-2 con triple, boleto, par de anotadas y una fletada.

“Gracias a Dios por el resultado de hoy (martes), de verdad que lo necesitábamos, salimos con la mente positiva a ganar. No es un secreto para nadie que hemos pasado por un mal momento, pero ya esto es un triunfo bastante importante para nosotros para recuperar esa confianza, esa identidad como equipo que nos caracteriza”, declaró “Tilín”.

Asimismo, agregó: “Todo se debe a la paciencia que he estado trabajando, a Henry (Blanco) y a Yunir (García), que son los que han estado trabajando conmigo, creo que eso también es la clave de los turnos que he estado tomando, la paciencia ha sido fundamental”.

Bravos inauguró el score en la alta de la tercera entrada con triple de Alexi Amarista, que envió al plato a Breyvic Valera.

Más acciones

En la baja del cuarto capítulo, Águilas sumó dos a su cuenta con triple de Luis Castro, que fletó a José Pirela. De inmediato, Castro también pisó home con rolling de Eduardo Torrealba.

Pero en la quinta entrada Margarita igualó el compromiso con rodado de Ramón Flores, que impulsó a Gorkys Hernández con la rayita dos.

Pero Margarita se volvió a ir arriba en el capítulo seis, con batazo de tres almohadillas de José Martínez, que empujó a Francisco Arcia. “El Tilín” llegaría a home con la cuarta, impulsado con elevado de sacrificio de Valera.

Tres rayitas más se sumaron a la causa margariteña en el séptimo capítulo, una de las piernas del “Capi” Flores, fletado por rolling de Valera. La otra fue anotada por Francisco Arcia, aprovechando error de tiro del tercera base rapaz. Y el rally lo completa “Tilín”, pisando home, gracias a infieldhit de Gorkys Hernández.

Cierre del choque

En la baja del capítulo, los locales descontaron dos más con cuadrangular de Andrés Chaparro, que llevaba a bordo a Brainer Bonaci. Zulia descontó una más en el noveno con hit de Alí Castillo, que envió a home a Rayder Ascanio, pero no le alcanzaron los números.

La victoria monticular fue para “El Peñón” Ulises Joaquín (1-0) en su debut, tras relevo de 1.2 inning sin hit, ni carreras, un ponche y par de boletos. El salvado fue para Darién Núñez (1), que trabajó una entrada completa con un ponche, un boleto, una carrera y dos hits.

La derrota fue para Emilio Márquez (1-1), tras 0.1 capítulo con dos imparables, par de carreras, sin ponches, ni boletos.

Este miércoles los insulares llegarán a Barquisimeto para iniciar una serie de dos compromisos ante Cardenales de Lara, en el estadio Don Antonio Herrera Gutiérrez, a partir de las 7:30 de la noche. Por Margarita subirá a la loma el derecho panameño Jorge García.

Maracaibo / Redacción Web