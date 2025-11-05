Bravos derrotó a Navegantes en un duelo realizado en Valencia

Con contundencia, Bravos de Margarita vapuleó a domicilio a Navegantes del Magallanes, 10 rayitas por 3, en el primero de la serie de dos compromisos en Valencia, informó Trina Ballesteros jefa de prensa del equipo insular de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Con este resultado, los margariteños escalaron al segundo lugar de la tabla, quedando a dos juegos de la cima. Durante el duelo, la ofensiva insular sonó 16 hits y 8 extrabases en total, representando la mayor cantidad, hasta ahora, en la campaña.

Ramón Flores destacó por la ofensiva insular al irse de 6-3 con tres dobles, par de anotadas y fletadas.

Comprometido en trabajar

“Vengo a hacer el trabajo para ayudar al equipo a ganar y, bueno, hoy estuve viendo bien la pelota, agarré muy buenos turnos y, gracias a Dios, salieron los batazos en los momentos importantes”, declaró el capitán bravo.

Flores también resaltó: “Creo que es bastante importante comenzar esta gira, que se que va a ser dura, en cuanto a logística y viaje, arrancar ganando es un plus para nosotros”, señaló.

Por su parte, Breyvic Valera también lució con el madero, al culminar de 5-4 con doble, boleto, dos pisadas a home y par de impulsadas.

“Bastante contento con la victoria de hoy, los muchachos se fajaron, el pitcheo vino bastante bien. Cuando todos encajamos en el mismo plan esos son los resultados que obtenemos”, destacó el de Montalbán.

Asimismo, agregó: “Hemos venido batallando, hemos venido dando lo mejor, tratando de agarrar buenos turnos. Gracias a Dios, se han ajustado algunas piezas claves del equipo, Ramón se ha ajustado bastante bien, Amarista ha estado agarrando el ritmo, Santana también”.

Magallanes inauguró el score

Magallanes inauguró el score en el segundo inning con sencillo de Tucupita Marcano, que mandó al plato a Ángel Reyes.

Sin embargo, la remontada de Bravos no se hizo esperar, en el quinto capítulo, con doble de Breyvic Valera, que fletó a Edward Olivares. El de Montalbán también pisó home, empujado por el cuarto cuadrangular de la temporada de Wilson García.

En la baja del episodio, los de casa se acercaron con sencillo de Andrelton Simmons, que impulsó a Marcano.

Pero en la alta de la sexta, Valera siguió su show ofensivo y, con un sencillo, empujó a David Peralta con la cuarta carrera brava.

Ramón Flores sonó un doble barrebases, que sumó dos rayitas más a la causa insular, de las piernas de García y Carlos Pérez. El capitán bravo también pisó home, fletado por rodado de Edward Olivares.

Los de casa descontaron una más con rolling de Carlos Rodríguez, que empujó a Renato Núñez con una más.

Doblete isleño

En la alta del octavo, Santana pegó su segundo doble de la jornada, que mandó al plato a Pérez y Flores, aumentando aún más la ventaja margariteña.

La victoria monticular fue para Dédgar Jiménez (1-0), tras dos tercios de labor con un boleto y un ponche. La derrota fue para Ricardo Sánchez (0-1), que en cinco capítulos de labor recibió siete hits, entre ellos un jonrón, tres carreras, par de boletos y abanicó a cuatro.

Ambos conjuntos se reencontrarán este miércoles, en el segundo compromiso de la serie, a partir de las 7:00 de la noche, en el estadio José Bernardo Pérez de la capital carabobeña. Por los insulares realizará su debut esta campaña el experimentado zurdo Félix Doubront.

Valencia / Redacción Web