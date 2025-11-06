Bravos de Margarita venció a Navegantes del Magallanes por segundo día seguido

Por segunda noche seguida, Bravos de Margarita se impuso en la casa de Navegantes del Magallanes, 10 rayitas por 4, este miércoles, barriendo la serie de dos compromisos disputada en Valencia. Previamente, el elenco oriental salió airoso el martes con una pizarra de 10 a 3.

Los insulares sonaron 15 imparables, para totalizar 31 hits en ambas jornadas, además igualaron su marca de mayor cantidad de dobles en un compromiso con 8, similar a lo alcanzado en la temporada 2008-2009 frente a Tiburones de La Guaira.

Carlos Pérez brilló con el madero al irse de 5-3 con par de tubeyes, tres fletadas y una pisada a home. Por su parte, Alexi Amarista lo secundó al cerrar de 5-3 con un batazo de dos almohadillas, par de anotadas y dos fletadas.

Palabras

“Contento por el día de hoy (miércoles), más que por mi actuación, por la victoria que obtuvimos hoy. Contento con el trabajo que está haciendo el equipo, gracias a Dios están saliendo las cosas bien y esperemos seguir así esta semana”, destacó el receptor bravo al finalizar el duelo durante una entrevista concedida a Trina Ballesteros, jefa de prensa del combinado insular.

Asimismo, agregó: “Se siente la armonía que hay dentro del clubhouse, siempre decimos que salimos a disfrutar y, pase lo que pase, vamos a gozar del juego. Yo creo que eso es lo que nos está ayudando a ganar”.

La victoria monticular fue para el asuntino Carlos Suniaga (1-0), tras relevo de dos entradas sin hits, ni carreras, un ponche y par de boletos. El revés se lo llevó Bryan Mata (1-0), luego de un capítulo lanzado con ocho carreras, cuatro limpias, seis imparables, un boleto y un ponche.

El experimentado zurdo Félix Doubront hizo su debut la presente campaña con una actuación de tres entradas, en las que abanicó a uno, no dio boletos, le fabricaron una carrera y recibió cuatro imparables, cerrando sin veredicto.

Voz

“Me sentí bastante bien, yo creo que todo el progreso que hicimos desde el principio, desde que llegué a la pretemporada pagó, todas las cosas que hicimos. Me sentí bastante bien, el codo lo sentí bastante bien, pude lanzar todos mis pitcheos. Yo creo que de aquí para delante”, expresó el de Puerto Cabello al finalizar el duelo.

Bravos atacó desde la primera entrada con racimo de cuatro carreras, Roel Santos y Alexi Amarista pisaron home con dos, gracias a doble de Carlos Pérez, quien también llegó al plato con sencillo de Ramón Flores. El capitán bravo luego hizo sonar la caja registradora, empujado por tubey de Juan Santana.

En la segunda entrada llegaron cuatro más para la causa margariteña, Breyvic Valera dio batazo de dos almohadillas, que fletó a José “Tilín” Martínez. Luego, Amarista dio un hit que empujó a Valera y Santos. “El Ninja” también llegó a home, gracias a otro tubey de Pérez.

En la baja del episodio, Magallanes descontó con rodado de Carlos Rodríguez, que impulsó a Rougned Odor.

Otras carreras

En la alta del tercer capítulo, llegaron dos más, con doble de “Tilín”, que fletó a David Peralta, para pisar también el plato con otro tubey, pero de Amarista.

En el quinto, Magallanes agregó tres más con cuadrangular de Ángel Reyes con Andrelton Simmons y Sandy León a bordo.

Bravos de Margarita continuará su intensa gira en la capital, donde este jueves visitará a Leones del Caracas en el estadio Monumental Simón Bolívar, a partir de las 7:00 de la noche. Por los insulares subirá a la loma el derecho sucrense Melvi Acosta.

Valencia / EFE