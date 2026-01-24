Bomberos del municipio Libertador participaron en curso de electrocardiografía de emergencia

Bomberos del municipio Libertador, en el estado Sucre, realizaron un curso de electrocardiografía de emergencia, con el fin de fortalecer sus conocimientos en el área, en función de brindar una mejor atención a los pacientes que atienden en traslados.

El comandante del ente, coronel Euclides Pastrano, informó que se trata de una actividad exitosa, dictada por el médico Jean Pierre Alfonsi, y contó con la organización conjunta del Departamento de Atención Prehospitalaria, coordinado por el sargento mayor Casto Martínez y el Departamento de Educación, que dirige el sargento segundo José Torres.

Durante la jornada, participaron 15 funcionarios pertenecientes a Protección Civil de los municipios Libertador y Arismendi y funcionarios activos del Cuerpo de Bomberos local.

Compromiso

Pastrano reiteró el compromiso inquebrantable de la institución con la comunidad y destacó que la actividad forma parte de un ciclo de formación continua diseñado para tecnificar al personal y garantizar que los ciudadanos reciban una atención médica de emergencia con los más altos estándares de calidad.

“Nuestro objetivo es preparar integralmente a nuestros funcionarios para que cada respuesta ante una emergencia sea técnica, precisa y humana”, afirmó.

Sucre / Corresponsalía Carúpano