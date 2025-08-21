Bomberos de Bermúdez celebrarán su semana aniversario con una caminata

Los Bomberos de Bermúdez, en el estado Sucre, cumplirán una amplia programación por su día nacional, que se celebró el 20 de agosto. El teniente coronel Alberto García, comandante del cuerpo, señaló que se trata de una fecha muy importante, que se conmemora en el municipio durante una semana, posterior a los festejos nacionales.

La semana iniciará el domingo con la tradicional caminata desde el parque Rafael Montaño hasta el comando en Bello Monte; el lunes se realizará el simulacro para poner en práctica la capacidad de respuesta de la institución. La acción del simulacro se realizará en la sede del Ateneo de Carúpano, con un incendio en altura.

Más actividades

Para el martes 26 de agosto, en el parque Montaño se realizará la competencia de destreza bomberil. “Para que el pueblo de Carúpano pueda ver cuál nuestro sistema de entrenamiento y el nivel de respuesta de nuestros bomberos”. García especificó que se premia al bombero o bombera que muestre mejor sus habilidades durante la competencia.

Finalmente, el acto central de celebración, con ascensos a unos 50 efectivos, se llevará a cabo en la concha acústica don Luis Mariano Rivera.

Sucre / Corresponsalía Carúpano