Bodas: Está ingresando dinero y los petroleros aún no recibimos ni un dólar

El secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas, denunció este martes 24 de marzo que, pese al ingreso de dinero por venta de petróleo y oro, hasta la fecha el personal de la industria "no ha recibido ni un dólar".

"Entre enero y febrero nada más por venta de petróleo han entrado 2 mil millones de dólares, mas 100 millones de dólares por venta de oro, entonces estamos viendo cómo ingresa dinero y a los petroleros no se les da ni un dólar, por eso seguimos dando la batalla a nivel nacional hasta que tengamos un salario igual a la canasta básica alimentaria", manifestó.

Aunado a eso, criticó el supuesto pacto que tiene el gobierno nacional con Fedecámaras, el cual ha permitido la creación de tablas salariales mediante el polémico instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y la eliminación de contrataciones colectivas bajo el Memorándum 2792.

Dirigente de la Futpv dio detalles sobre la situación que atraviesan los petroleros

"Sigue el chantaje sobre los trabajadores. Por un parte está el gobierno llamando a una constituyente obrera-patronal y por otro Fedecámaras diciendo que para que haya un aumento de salario se tiene que eliminar la retroactividad de las prestaciones sociales. Por eso estamos dando una batalla en la industria petrolera", insistió.

Otras demandas

Además, Bodas señaló que están esperando la liberación de más de 126 trabajadores petroleros a nivel nacional (al menos 43 son de Puerto La Cruz), los cuales están presos por "razones políticas".

"También está el tema de los trabajadores que han sido despedidos y tienen orden de reenganche, pero la medida no ha sido acatada por la industria. En Anzoátegui son más de 400 los que están en esa situación. La ley establece que cuando la inspectoría da orden de reenganche y pago de salarios caídos, se instalan dos fiscalía del Ministerio Público, porque se considera que los patronos entran en desacato, incluso el que haga esto puede ir preso, sin embargo, cuando se trata de Pdvsa, transnacionales o empresas mixtas, simplemente son despedidos, y pese a existir orden de reenganche y salarios caídos, hacen caso omiso y no hay ninguna consecuencia, por eso exigimos la incorporación de estos compañeros en Anzoátegui y a nivel nacional", detalló.

El dirigente exigió a las autoridades de Petróleos de Venezuela S,A, que dote de insumos, medicinas y equipos a todas las clínicas de la industria petrolera para que los trabajadores activos y jubilados, así como sus familiares, gocen del beneficio de la atención médica oportuna.

"Es importante que el Sicoprosa, que es el sistema de salud, esté activo, porque hay una gran cantidad de trabajadores, jubilados y familiares que han estado esperando hasta más de 18 meses por una operación y no hay respuesta", concluyó Bodas.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez