Bobby Cruz anuncia su retiro de los escenarios, tras 60 años de carrera musical

El veterano salsero puertorriqueño Bobby Cruz, del dúo de Richie Ray y Bobby Cruz, anunció durante un concierto en San Juan que no dará más presentaciones musicales tras más de sesenta años de carrera.

"Este es el último. Yo siempre digo eso. Yo decía que me retiro, pero cualquiera que tenga tiempo", mientras que con sus dedos hacía alusión a ofrecerle dinero, "me saca del retiro", sostuvo Cruz, de 88 años, en el espectáculo 'Sonido Bestial Sinfónico', que dio junto a Ray, en el Coca-Cola Music Hall.

"Esta vez no hay más tiempo. Este es el final. Digo, si sobrevivo. La muerte vino por mí, lo que pasa es que se llevó a Willie", agregó Cruz en referencia a Willie Colón, leyenda salsera que falleció el pasado 21 de febrero en Nueva York y con quien compartió escenario como miembros de las Estrellas de la Fania.

Concierto

El concierto de Ray y Cruz 'Sonido Bestial Sinfónico' fue junto a la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, dirigida por Rafael Irizarry.

El nombre del espectáculo fue en referencia a una de las canciones más memorables del legendario dúo de salsa, 'Sonido Bestial', incluido en su disco, 'El Bestial Sonido de Ricardo Ray y Bobby Cruz' (1971).

'Sonido Bestial' es considerada por ambos salseros como una de sus canciones más "intensas", según dijeron en una pasada entrevista con EFE, por su composición e interpretación vocal de parte de Cruz, y por la música creada por Ray, pues fusiona los ritmos del jazz, rock and roll y salsa, mezclado con lo clásico de Chopin y Stravinsky.

El icónico dúo es catalogado como una de las figuras más importantes de la salsa con un repertorio de canciones que se han convertido en himnos del género. Otros de sus temas más destacados son 'Agúzate', 'El diferente', 'La Zafra', 'Amparo arrebato' y 'Mi bandera'.

Legado

Richie Ray y Bobby Cruz poseen un legado que ha marcado generaciones, dejando una huella imborrable en la historia de la salsa y la cultura musical de América Latina y el mundo.

A lo largo de su carrera, han sido galardonados con discos de oro y platino, así como reconocidos en festivales internacionales de salsa.

En 2006 ingresaron al Salón de la Fama de la Música Latina de la Sociedad de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) y su legado ha sido homenajeado en diversos países alrededor del mundo.

En la tarde del pasado jueves, previo a su reencuentro con el público boricua, Ray recibió un reconocimiento de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini, en San Juan, donde una agrupación interpretó algunos de sus éxitos.

San Juan / EFE