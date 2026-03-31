Bermúdez arranca Semana Santa con números de reserva que rondan 80% en hoteles y posadas de playa

La temporada de Semana Santa arrancó en el municipio Bermúdez, en el estado Sucre, con cifras que rondan 80% de ocupación para este martes, sobre todo en las posadas y hoteles de playa y se espera que en los próximos, el denominado fenómeno “puerta a puerta”, que consiste en la llegada de visitantes sin reserva, termine de copar las instalaciones que están en la ciudad y en algunos municipios de Paria.

Así lo afirmó el presidente de la Asociación de Hoteleros y Posaderos de Bermúdez, Freddy Mata, quien reconoció que hay mucha expectativa sobre los números que arrojará la temporada, sobre todo después de los buenos resultados del carnaval.

Precisó que en el eje playa Patilla, muchas instalaciones ya están al 100% con la reserva y la ocupación, y se ha visto mucho movimiento de temporadistas hacia la zona. “Ha estado muy bien”.

Cree que esta Semana Santa 2026 será una de las más concurridas que ha tenido Carúpano, tanto en lo recreativo, que incluye playas y montañas, así como en lo religioso.

Programa

Agregó que Bermúdez cuenta con una variada programación que prepararon las autoridades, en playas como Copey. “Queremos que quienes vengan a disfrutar de Carúpano, vean algo totalmente distinto”.

Dijo que en 2025 se impuso el puerta a puerta, pero en esta temporada hay muchas reservas activas y la gente planificó sus días de estadía.

Especificó que muchos turistas tienen reservas hasta el sábado, hay otro grupo que se quedará hasta el domingo, mientras que otros visitantes se irán el lunes.

Sucre / Yumelys Díaz