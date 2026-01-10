Barceloneses aseguran vivir con incertidumbre ante situación del país 

Con incertidumbre. Así dijeron vivir los habitantes de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, luego de la llegada militar de Estados Unidos en Venezuela, la madrugada del 3 de enero, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Pese a que las actividades cotidianas fueron retomadas el lunes 5 no sólo después de estos hechos, sino también de los días de descanso por el feriado de Año Nuevo que tuvieron muchos comercios y empresas, los ciudadanos sienten que la situación no se ha normalizado por completo.

"No está tan normal el ambiente porque hay menos afluencia de personas en la calle. Yo particularmente estoy como muchos. Que sale a comprar alimentos rapidito y se regresa a su casa", expresó una ama de casa que prefirió no revelar su nombre.

Al ser consultada sobre cómo ha visto los precios luego de esta fecha, manifestó que se han estado elevando más de lo habitual.

"El lunes compré una harina en Bs 420 y hoy (viernes) está en Bs 570. El café de 200 gramos estaba entre Bs 780 y Bs 800 porque no todos los abastos manejan los mismos precios y hoy estaba en Bs 926, le suben entre 5% y 10% a los artículos diariamente", mencionó.

Estado

En su caso particular, la madre manifestó que su estado emocional se ha visto más afectado por los acontecimientos, porque uno de sus hijos es guardia de honor.

"Me llena mucho de tristeza por todas las vidas que se perdieron. Gracias a Dios mi hijo está bien, porque estaba aquí de permiso, pero el campamento a donde pertenece lo bombardearon y muchos de sus amigos murieron, estamos mal porque mi hijo pudo estar ahí. Murieron inocentes que estaban buscando las maneras de sobrevivir, cumpliendo una labor como cualquier otra Así que sentimos miedo, estamos en una incertidumbre y confiamos sólo en Dios, que es el único que puede darnos consuelo en medio de lo que suceda", destacó.

La trabajadora de una zapatería del bulevar 5 de Julio, quien también prefirió ocultar su nombre, coincidió en que el panorama no ha vuelto completamente a la normalidad.

"Se siente el ambiente tenso y tú ves que en la calle no hay la misma cantidad de personas como antes. Nosotros normalmente cerrábamos de 6:30 pm a 7:00 pm y ya a las 5:00 pm estamos cerrando porque todo queda solo. Hay temor, incluso como ciudadana la percibo", declaró.

A nivel laboral comentó que, aunque no se han elevado los precios en este tipo de mercancía seca, desde esta semana empezaron a regirse por la tasa del euro del Banco Central de Venezuela (BCV). Por ejemplo, este viernes cobraban a Bs 379,64, mientras que el dólar estaba en Bs 325,38

"Pusieron los precios en euro en las tiendas de ropa y zapaterías, no sé a qué se debe la medida, pero yo recibo órdenes", aseveró.

Calma

Los dirigentes del sector salud también mostraron su posición sobre cómo retomaron sus labores en estos primeros días del año.

"Los trabajadores al principio sí tuvieron temor porque había mucha confusión, pero ya eso se ha ido aclarando y han entendido la situación del país, ya se han ido calmando y están trabajando normal, sin miedo", declaró el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud), Daniel López.

Acompañado de otros representantes sindicales como Yovanny Yaguaracuto, José Salcedo, Ronny Irigoyen y Lucila Guevara pidió que, entre los acuerdos que se lleven a cabo entre Estados Unidos y Venezuela, esté que se acuerden de ajustar los salarios.

"Un aumento salarial como lo dice el artículo 91 de la Constitución porque hay mucha preocupación de cómo va a quedar el trabajador. Se corrió el rumor de que se iba a eliminar el bono de guerra pero, supuestamente, ya lo están cancelando", indicó López.

Yaguaracuto, quien también funge como secretario ejecutivo de Sintrasalud, señaló que están visitando los hospitales, ambulatorios y Centros de Diagnóstico Integral (CDI) con la finalidad de llevarle el mensaje de calma al personal y también explicar, de qué trata el Estado de Conmoción Exterior que decretó el gobierno nacional para que tengan precaución.

"Nosotros esperamos que dentro de esos acuerdos haya la paz laboral, la paz social para poder caminar. Una de las cosas principales es el aumento salarial para todos los trabajadores, tanto de la administración pública como los privados porque ese es el mecanismo como se puede mover la economía. Con Bs 130 bolívares para 30 días hacemos demasiado para sobrevivir, algunos porque tienen familiares que les envían dinero o después que salimos de nuestro trabajo hacemos otra labor para poder subsistir", enfatizó Yaguaracuto.

El sexagenario Samuel Caicaguare, quien manifestó que ha estado informado a través de los diferentes medios de comunicación sobre este tema, también siente que vive con inquietud por la situación en el país.

"Siento que viene un cambio, no sé realmente si es para bien o para mal, así que estamos en esa incertidumbre", destacó Caicaguare.

Barcelona / Redacción web