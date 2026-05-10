Barcelona conquista su vigésimo noveno título de LaLiga tras vencer al Real Madrid

El FC Barcelona se proclamó campeón de LaLiga este domingo 10 de mayo de 2026, luego de derrotar 3-1 al Real Madrid en una nueva edición del clásico español, resultado que le permitió asegurar matemáticamente su vigésimo noveno título liguero.

El conjunto azulgrana abrió el marcador en el primer tiempo gracias a un gol de Lamine Yamal, quien aprovechó un error defensivo para adelantar al Barcelona. Minutos después, Robert Lewandowski amplió la ventaja tras definir dentro del área, mientras que el Real Madrid descontó en la segunda mitad por intermedio de Jude Bellingham.

Cuando el equipo merengue intentaba buscar el empate, Pedri sentenció el compromiso con el tercer tanto blaugrana en los minutos finales, desatando la celebración de los aficionados catalanes presentes en el estadio.

Con esta conquista, Barcelona suma su título número 29 de liga y reafirma su condición como uno de los clubes más exitosos del fútbol español. El campeonato llega tras una temporada marcada por la regularidad del equipo y el protagonismo de figuras jóvenes combinadas con jugadores de experiencia.

El clásico estuvo cargado de intensidad y emociones desde el inicio, con ambos equipos disputando el liderato en la recta final del campeonato. Sin embargo, el conjunto catalán logró imponer su juego y asegurar una victoria clave frente a su máximo rival.

Tras el pitazo final, jugadores y cuerpo técnico celebraron sobre el césped mientras miles de aficionados salieron a las calles de Barcelona para festejar una nueva corona liguera conseguida ante el eterno rival.

Barcelona / Redacción Web