Barbados alerta que ataques estadounidenses en el Caribe sientan un precedente "peligroso"

El ministro de Asuntos Exteriores de Barbados, Kerrie Symmonds, denunció este jueves que los recientes ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe "pueden sentar un precedente peligroso" contra el Estado de derecho.

Symmonds declaró que, si bien el Caribe agradece el apoyo de EE.UU. para interceptar a presuntos narcotraficantes, la preocupación ha aumentado desde que se perpetraron los mencionados ataques en el marco de la tensión con Venezuela.

"Este asunto, en mi opinión, debe abordarse en el contexto de un debate sobre la preservación del Estado de derecho", afirmó a la prensa el jefe de la diplomacia de Barbados.

"Creo que la mayoría de la gente en esta región coincide en que preferiríamos que se identificara e interceptara a los presuntos delincuentes", agregó el canciller.

Procedimiento

Symmonds apuntó que "las personas sospechosas suelen ser arrestadas, juzgadas y, si son declaradas culpables, sentenciadas".

"Es una situación peligrosa para todos nosotros si optamos por un camino en el que determinamos arbitrariamente que las circunstancias apuntan a la culpabilidad y, por lo tanto, que debe cometerse un asesinato", subrayó el funcionario barbadense.

Para el ministro Symmonds, "si alguna persona inocente, ya sea de un país caribeño, de EE.UU. o de cualquier otro país, es atacada y asesinada accidentalmente de esta manera, será un incidente sumamente difícil y desastroso".

"Es por esa misma razón esencial que considero necesario el diálogo. No podemos pretender defender el Estado de derecho y, al mismo tiempo, dar la impresión de que lo estamos profanando", zanjó el jefe de la cartera de Exteriores de la nación caribeña.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad del Caribe (Caricom) enviaron una carta conjunta al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que solicitan garantías para que cualquier acción militar contra Venezuela no ponga en peligro la estabilidad regional ni se emprenda unilateralmente sin consulta previa.

Intención de la misiva

Al respecto, Symmonds explicó que la misiva enfatizaba la necesidad de notificar con antelación, cuando sea posible, las acciones que probablemente afecten a la región y de revisar constantemente el diálogo diplomático entre los Estados caribeños y Washington.

Hasta el momento, la Caricom, organización de la que es miembro Barbados, no ha tenido una respuesta formal por parte de Rubio.

De los quince miembros de Caricom, dos de ellos -Trinidad y Tobago y Guyana- han respaldado los ataques estadounidenses y han aplaudido la supuesta lucha contra el narcotráfico. Las relaciones de estos dos países con Venezuela son muy tensas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el pasado martes que las fuerzas militares de su país han atacado en el mar Caribe a tres embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela y no dos, como hasta ahora se había reportado.

Bridgetown / EFE