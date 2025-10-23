Banesco presentó “Clásicos venezolanos” la nueva colección de su Biblioteca Digital (+Fotos)

Banesco Banco Universal -cuya política de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad tiene como pilares el fomento a la educación, la salud y la inclusión financiera de los venezolanos- presentó la colección Clásicos venezolanos, una selección de obras de autores venezolanos que se suma a la variedad de títulos y colecciones que resguarda y difunde de manera gratuita, la Biblioteca Digital Banesco.

Según un comunicado de prensa, Clásicos venezolanos ha sido creada como una propuesta pedagógica para estudiantes, maestros, profesores y ciudadanos que tengan interés en profundizar en la literatura venezolana. En esta propuesta, cada publicación cuenta con la obra completa del autor, un análisis contextual de su vida y obra; así como también una clase magistral en línea, dictada por un catedrático especializado en el autor, que permitirá a los lectores comprender los detalles de la obra del escritor.

“A través de la nueva colección Clásicos Venezolanos de la Biblioteca Digital de Banesco podemos revalorizar y relanzar algunas visiones de la vida venezolana a través de la voz de autores que pudieran ser desconocidas por las nuevas generaciones, o muy conocidos pero descontinuados en las librerías. Con ella queremos honrar a aquellos autores que han sido menos difundidos o que quedaron publicados en ediciones hoy agotadas, ya olvidadas y contribuir a la tarea infinita de promocionar la lectura”, comentó Marco Tulio Ortega Vargas, en sus palabras de bienvenida a la presentación de la nueva colección.

Autores de las obras

La colección cuenta desde ahora con cinco autores: los poetas María Calcaño con “Canciones que oyeron mis últimas muñecas”; Salustio González Rincones con sus “Textos Escogidos” y José Antonio Ramos Sucre con “Las Formas del Fuego”. El ensayista Mario Briceño Iragorry con “Mensaje sin Destino” y la reconocida Teresa de la Parra con “Ifigenia”.

“Los clásicos nos permiten viajar al pasado para explorar qué nos dicen unos textos sobre nuestro presente, y sobre nuestro futuro que aún no conocemos. Los clásicos son importantes porque son las raíces culturales, son los textos y obras que fundan nuestra manera de pensar, sentir, narrar el mundo. Cuando hablamos de clásicos no nos referimos solo a obras antiguas sino a aquellas que han perdurado en el tiempo (…) porque cada generación lo vuelve a leer y encuentra algo distinto”, dijo Sergio Dahbar, editor de la colección en su presentación.

Las primeras cinco entregas cuentan con una clase magistral de los profesores Alicia Montero quien aborda la obra Canciones que oyeron mis últimas muñecas de la poeta zuliana María Calcaño; Luis Miguel Isava, destacado académico y traductor quien presenta una valoración de la obra poética Textos escogidos de Salustio González Rincones; Cristian Álvarez, doctor en letras que ofrece una apreciación particular sobre Las formas del Fuego del poeta José Antonio Ramos Sucre; Maria Elena González De Lucca, reconocida figura en el ámbito de la historia venezolana y latinoamericana, quien aborda la obra Mensaje sin destino de Mario Briceño Iragorry; y Maria Fernanda Palacios, maestra, investigadora, crítica literaria y la especialista en torno a Teresa de la Parra y su obra Ifigenia.

Sobre la colección

Clásicos venezolanos reúne en cinco series -dramaturgia, ensayo, epistolar, narrativa y poesía-, obras seleccionadas de las figuras más relevantes de las letras nacionales: poetas, narradores y ensayistas. A lo largo de 24 meses, la colección incluirá un total de 20 publicaciones bajo las mismas características de las ya publicadas, en formato PDF y ePub.

La conceptualización de esta colección es el resultado del trabajo en conjunto de la editorial Cyngular, dirigida por Sergio Dahbar; y las periodistas, de reconocida experiencia en el mundo editorial, Mariela Colmenares y Milagros Socorro, quien además desarrolló los ensayos que acompañan a cada obra. Todo bajo el patrocinio del Fondo Editorial Banesco.

Clásicos venezolanos es la novena colección de la Biblioteca Digital Banesco y que, junto a los cinco títulos que actualmente incluye, suman 77 publicaciones -categorizados en nueve colecciones- de libre acceso y descarga a través de Banesco.com.

Una presentación para los clásicos

La noche del 16 de octubre se llevó a cabo el bautizo de Clásicos venezolanos, en el auditorio Fernando Crespo Suñer de Ciudad Banesco, ante la presencia de escritores, académicos, gestores culturales, periodistas y directivos de Banesco.

La presentación se dio en un formato teatral donde Sergio Dahbar, luego de introducir cada autor, cada obra incluida en la nueva colección, daba el pase a un actor que sorprendía a los asistentes desde su asiento y que dramatizaba un fragmento del texto de uno de los autores. De esta manera, los invitados pudieron escuchar las voces de María Calcaño en la representación de Anaís Prato; Salustio González Rincones representado por Angelo Véliz y Arianna Requena como Ifigenia, todos del grupo teatral Tapete. También participaron Sancho Pérez como José Antonio Ramos Sucre, junto a Eduardo Muñoz como Mario Briceño Iragorry, ambos AGO teatro, agrupación de la UCAB.

Clásicos venezolanos ya se encuentra disponible para su libre descarga en la Biblioteca Digital Banesco.

Caracas / Redacción Web