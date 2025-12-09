Balbino Fuenmayor se convirtió en el octavo máximo jonronero de la LVBP

El poderoso bateador de Caribes de Anzoátegui, Balbino Fuenmayor, se convirtió recientemente en el octavo máximo jonronero en la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), al llegar a 91 batazos de cuatro esquinas.

"Balbineitor" sacudió par de vuelacercas en el duelo del lunes 8 de diciembre entre La Tribu y Navegantes del Magallanes en San Cristóbal para primero empatar a José Castillo y luego asumir en solitario la octava plaza en el mencionado departamento.

De igual manera el nativo del estado Carabobo arribó a 12 cuadrangulares en esta campaña 2025/2026 e impuso un nuevo tope personal. Su límite en una sola zafra eran 11 bambinazos y lo había alcanzado en las contiendas 2021/2022, 2022/2023 y 2024/2025.

Rumbo a los 100

Balbino Fuenmayor, de 36 años de edad, parece estar destinado a convertirse en apenas el quinto pelotero en la historia del circuito rentado nacional en superar la barrera de los 100 jonrones, aunque probablemente sea un hito que deba esperar a la próxima temporada, si la salud lo acompaña.

Actualmente el derecho tiene 91 conexiones largas y es el líder entre los jugadores activos (le sigue el anaquense Oswaldo Arcia con 72). Para alcanzar el séptimo lugar en el departamento histórico debe dar tres bambinazos más y de esa forma igualaría tanto a Luis Raven como Oscar "cachi" Salazar, pues ambos llegaron a 94.

El listado de los bateadores más poderosos en la historia de la LVBP lo completan Antonio Armas (97), Luis Jiménez (101), Robert Pérez (125), Álex Cabrera (135) y el portocruzano Eliézer Alfonzo (138).

Historia aborigen

Fuenmayor no solo hace historia en la liga, si no también dentro de los Caribes de Anzoátegui, pues es apenas el segundo toletero en dar 90 cuadrangulares o más con el uniforme aborigen. El primero fue Eliézer Alfonzo, que de momento sigue líder del departamento de por vida en La Tribu con 95 batazos de vuelta entera.

Días atrás también se convirtió en el tercer pelotero con al menos cinco temporadas de 10 o más jonrones en la LVBP, uniéndose al propio Alfonzo y otro anzoatiguense, como es el caso de Álex Cabrera.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo