Bajones eléctricos mantienen en zozobra a vecinos de Aragua de Barcelona

Habitantes del municipio Aragua, en la zona centro del estado Anzoátegui, reportan que las fluctuaciones eléctricas que se registran a diario, y que generalmente comienzan desde horas del mediodía, los mantienen en zozobra por el temor de que se dañen los electrodomésticos en sus hogares.

Según testimonios de los pobladores, los bajones se sienten con fuerza en todos los circuitos que suministran energía eléctrica en esa jurisdicción, es decir, tanto en el circuito Aragua de Barcelona - El Roble 34.5 Kv / 110-115 Kva, como en el de Aragua -Santa Ana 34 .5 /13.8 Kva, además del circuito Manzanare que cubre a los sectores rurales.

"Ese problema comienza siempre después del mediodía y la electricidad se estabiliza a eso de las 6:30 de la tarde o 7:00 de la noche. Vivimos en zozobra, nerviosos, estresados y con miedo de que en cualquier bajón de electricidad se queme un aire acondicionado o la nevera. Todos sabemos que la situación económica es apretada y no es fácil comprar y reponer un aparato que se eche a perder", expresó Magaly Martínez.

De acuerdo con los datos de los vecinos de Aragua de Barcelona, sectores como Casco Central, Caigüita, Tanque de Agua, Brisas del Río, El Vallito, Hospital Rafael Rangel, Boquerón Tradicional y Boquerón Bolivariano, entre otros, padecen por estas fallas en el suministro eléctrico.

"Eso también nos afecta porque cuando hay bajones fuertes en el circuito Aragua -Santa Ana se paraliza el bombeo en la planta potabilizadora y nos quedamos sin agua. El problema de electricidad también quema los equipos en la planta", dijo Ángel Acosta.

La comunidad exhorta a las autoridades de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) a mejorar el servicio a través de la inversión y la adquisición e instalación de equipos e insumos que permitan optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico en el municipio.

Aragua de Barcelona / Danela Luces