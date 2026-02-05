Avianca reanudará los vuelos diarios de Bogotá a Caracas el 12 de febrero

La aerolínea colombiana Avianca reanudará el próximo 12 de febrero, con una frecuencia diaria, los vuelos a Venezuela suspendidos en noviembre pasado, anunció este jueves la compañía.

"La decisión responde a una evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad aérea, realizada en coordinación con las autoridades competentes", señaló Avianca en un comunicado.

Avianca indicó que la conexión aérea será entre las dos capitales, con salidas de Bogotá a las 7:40 de la mañana hora local y regreso de Caracas a las 12:10 hora local.

"Con la reactivación de la ruta Bogotá-Caracas la aerolínea continúa trabajando por el fortalecimiento de la conectividad en la región, de la mano del desarrollo de la actividad comercial y turística binacional", agregó el comunicado.

Las aerolíneas colombianas suspendieron a finales de noviembre sus vuelos a Venezuela luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un aviso internacional que instaba a "extremar la precaución" al sobrevolar ese país y el sur del mar Caribe.

A raíz de esa decisión, el Ministerio de Transporte de Venezuela y el Instituto de Aeronáutica Civil (INAC) revocaron la concesión de vuelo a varias compañías, a lo cual siguieron otras restricciones debido a la actividad militar de EE.UU. en aguas del mar Caribe como parte de la operación que el pasado 3 de enero capturó en Caracas a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el pasado 29 de enero, después de una llamada telefónica con la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que las conexiones aéreas con Venezuela se abrirían "muy pronto".

Wingo, otra aerolínea colombiana, reanudó sus vuelos de Bogotá a Caracas el pasado 16 de enero y a partir del próximo 1 de marzo también los retomará desde Medellín a la capital venezolana, mientras que Latam Airlines Colombia dijo la semana pasada que está preparando la reanudación de las conexiones entre las dos capitales.

Bogotá / EFE