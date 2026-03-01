Avance de los trabajos del Turimiquire permitirá reactivar abastecimiento de agua en el este de Cumaná

Mediante un comunicado, la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) informó este domingo que comenzarán a distribuir agua en el este de Cumaná, específicamente en los sectores Caigüire, El Peñón y Cantarrana, en sus partes bajas, así como en Santa Eduvigis y Brisas del Golfo.

El anuncio se produce luego de que comenzaran los trabajos de rehabilitación de un túnel de traspaso del líquido, en el sistema Turimiquire, que sufrió un derrumbe esta semana.

De acuerdo con la información aportada por Hidrocaribe, se logró avanzar con éxito en las maniobras del túnel y se ejecutó de manera satisfactoria el cambio de la línea de distribución de agua potable y la activación estratégica del Alimentador Zona Industrial.

La acción es lo que permitirá suministrar agua a los sectores señalados, como parte del plan estratégico de mantenimiento de la red hídrica.

Sucre / Corresponsalía