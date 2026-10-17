Avalancha en los Andes chilenos deja tres fallecidos y cuatro lesionados

Una avalancha en la Laguna del Inca, en la cordillera de la comuna de Los Andes, en Chile, dejó tres personas fallecidas y cuatro lesionadas este sábado. Las víctimas son parte de un grupo de siete excursionistas que cayeron a las aguas heladas de la laguna tras el desprendimiento de nieve, informó el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, según Meganoticias.

Dos de los cuerpos ya fueron rescatados. El tercero permanece sumergido, porque Carabineros no cuenta con equipos que puedan operar a esa profundidad. De los cuatro lesionados, dos están hospitalizados y otros dos no quisieron bajar de la montaña. Millones destacó la labor policial: “Carabineros se arrojó al agua para rescatar a las personas; si no, esto hubiera sido una tragedia peor”.

El accidente ocurrió en los alrededores de la Laguna del Inca, en el Centro de Esquí Portillo, el más antiguo de Sudamérica. Está a dos horas de Santiago y a solo 3 kilómetros del Paso Internacional Los Libertadores, que une la región chilena de Valparaíso con Mendoza, en Argentina.

Posibles responsabilidades

Según Millones, la expedición habría sido organizada por un club de excursionismo de Santiago. El delegado no descartó acciones legales, pues dijo que la autoridad regional había hecho las advertencias correspondientes. “Aquí no se avisó que iban a subir a esta montaña de alto riesgo; estamos hablando de 4 mil metros de altura”, afirmó. Corresponderá al fiscal investigar las responsabilidades de quienes condujeron la excursión o no tomaron las medidas para evitar la tragedia.

Cifra corregida

En un primer reporte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) había informado de cuatro fallecidos, cifra que recogió la agencia EFE. Millones aclaró que ese dato provino de un reporte erróneo del Samu y que el número correcto es tres.

Santiago de Chile / Redacción Web