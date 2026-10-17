Ocasiven orientó a los migrantes venezolanos solicitantes de refugio en Perú

El proceso de actualización de datos para las personas solicitantes de refugio en Perú inició el pasado 17 de septiembre de 2026. Esta medida busca que las personas que mantienen solicitudes de reconocimiento de esta condición en trámite, entre ellas muchos migrantes venezolanos, puedan confirmar su permanencia en el país, ratificar su voluntad de continuar con el procedimiento y actualizar sus datos de contacto ante la Comisión Especial para los Refugiados (CEPR).

Según una nota de prensa, desde Ocasiven se brindó información y orientación para facilitar que las personas solicitantes de refugio conozcan este proceso, sus plazos y la importancia de mantener actualizada su información de contacto. Contar con datos vigentes permite facilitar la comunicación relacionada con el procedimiento de refugio.

La actualización corresponde a las personas extranjeras que presentaron su solicitud de refugio hasta el 7 de febrero de 2026 y cuyos expedientes continúan en trámite. Para realizarlo, tuvieron que ingresar a la plataforma web www.gob.pe/refugio2026 habilitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante la Resolución Ministerial N.° 424-2026-RE. También debieron cumplir con la actualización de los datos es necesario porque eso evitó que el trámite terminara archivado.

Lapso

La plataforma estuvo disponible durante 30 días calendario, desde el 17 de septiembre hasta el 16 de octubre de 2026.

Es por ello que Ocasiven recomdó a las personas, que cumplieron con los criterios establecidos, realizar el proceso con anticipación y verificar que la información proporcionada sea correcta y se encuentre actualizada.

La actualización de datos formó parte de las acciones vinculadas al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado en el Perú. La responsabilidad de conducir este procedimiento correspondió a las autoridades competentes, de acuerdo con la normativa nacional y los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano en materia de protección de personas refugiadas.

En la sede de Ocasiven, ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores, se habilitó un espacio para que el usuario pueda realizar su actualización de datos. Este fue un trámite personal, digital y 100 % gratuito, por lo que fue realizado directamente por cada persona solicitante de refugio.

Atención

Vale resaltar que cuando hubo alguna duda o inquietud sobre el proceso, los asesores de la organización brindaron la información y orientación requerida cuando lo pidió cada solicitante.

En coordinación con la Comisión Especial para los Refugiados (CEPR) y con el apoyo técnico de la cooperación alemana para el desarrollo, Ocasiven brindó información, orientación y acompañamiento durante el proceso.

La organización realizó además transmisiones semanales en su cuenta oficial de TikTok @Ocasiven_, con participación de sus colaboradores y representantes de la Defensoría del Pueblo, quienes responden las consultas de las personas solicitantes. Esta iniciativa forma parte del Programa Perú Social de la Unión Europea, orientado al fortalecimiento de los sistemas de protección social e inclusión laboral, y se implementa en el marco del Programa SI Frontera, de la cooperación alemana para el desarrollo, implementado por la GIZ.

Lima / Redacción Web