Autoridades reportan 500 pescadores y 13 comunidades afectadas en Paria por derrame petrolero

Unos 500 pescadores de la zona de Paria con sus labores paralizadas, así como unas 13 comunidades afectadas, es el saldo que manejan hasta ahora las autoridades del Ministerio de Pesca y de la Gobernación del estado Sucre, en torno a las consecuencias del derrame petrolero que se originó en Trinidad y que a la fecha afecta a las costas de Paria.

De acuerdo a la información emitida por el Ministerio de Pesca en su cuenta en Instagram, el derrame ha afectado a humedales, manglares y a especies marinas, como las tortugas carey.

La afectación alcanza unos 1600 kilómetros cuadrados de ecosistemas, y amenaza a cuatro parques naturales: Turuépano, Península de Paria, Mariusa y la reserva de biosfera de Delta Amacuro.

El organismo acusó al gobierno de Trinidad de actuar con impericia y de exhibir una flagrante falta de información en torno al hecho.

Un grupo de pescadores del municipio Valdez se sumaron a las peticiones de indemnización por los daños que está causando el derrame, sobre todo al sector pesquero pariano, cuyas labores se encuentran paralizadas.

Daños

Por su parte, la gobernadora Jhoanna Carrillo, señaló que aún se desconocen los alcances del daño en el lecho marino y dio cuenta de una afectación verificable en 13 comunidades pesqueras y en playas turísticas, a donde habrían llegado los residuos de hidrocarburos.

En las zonas afectadas se mantienen desplegados equipos de los ministerios de Pesca, Hidrocarburos, Ecosocialismo, Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), Petróleos de Venezuela, entre otros organismos, en las labores de limpieza de los restos de petróleo que llegan a las costas.

Las autoridades nacionales, a través de la Cancillería, solicitaron la cooperación de Trinidad para atender la emergencia y establecer mecanismos conjuntos de prevención, aunque paralelamente se está apelando a los mecanismos internacionales para solicitar indemnizaciones por los daños.

Sucre / Yumelys Díaz