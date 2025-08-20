Autoridades conmemoraron el Día Nacional del Bombero en Barcelona

Autoridades estadales y municipales conmemoraron este miércoles 20 de agosto el Día Nacional del Bombero, con diversas actividades llevadas a cabo en Barcelona, capital del estado Anzoátegui.

Se conoció que la primera de ellas fue una misa solemne en la iglesia La Ermita del Carmen, oficiada por el prebístero Carlos Quintero quien, además de dirigir la ceremonia, expresó su reconocimiento a los funcionarios por la labor que realizan en pro de la seguridad, el bienestar y la prevención de la población.

Los funcionarios también acudieron a la plaza Bolívar, en donde le realizaron una ofrenda ornamental a la estatua del Libertador Simón Bolívar.

En las adyacencias de este espacio, específicamente cerca de la Casa Fuerte, se llevó a cabo una nueva dotación de uniformes y calzado a este personal, encabezada por el gobernador Luis Marcano, quien estuvo también acompañado del jefe del Gabinete de Seguridad Ciudadana, Power Cano; y la alcaldesa de la ciudad, Sugey Herrera.

Marcano recordó que el cuerpo de bomberos en Anzoátegui genera sus propios recursos económicos para cada día tener mayor capacidad de respuesta a las necesidades de la población.

Barcelona / Elisa Gómez